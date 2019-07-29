Кураторы дирижировали провокаторами на митинге 27 июля через соцсети, сообщает РЕН ТВ

Москва, 29 июля. Телеканал РЕН ТВ выпустил фильм о массовых беспорядках в Москве, организованных так называемой «оппозицией», которую не пустили на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций подписей.

Документальный фильм под названием «Изображая жертву» о незаконных митингах «оппозиции» в Москве вышел на экраны в 19.00 в понедельник. Журналисты телеканала РЕН ТВ провели собственное расследование и выяснили, кто организовывал несанкционированные публичные мероприятия, сопровождавшиеся погромами, и в чьи интересах они действовали.

Удалось выяснить, что стихийные незаконные протесты были хорошо организованы и скоординированы. Молодые люди, которые стояли во главе колонн, получали указания через социальные сети и мессенджеры от кураторов. Авторы фильма также обратили внимание на тот факт, что лидеры митингов встречались с представителями американской и шведской разведслужб.

Фильм «Изображая жертву» доказал, что уже экс-кандидаты в кандидаты на выборах в Мосгордуму изначально не планировали собирать подписи честным образом.

Напомним, сторонников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за массовой подделки подписей. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент «брака» голосов составил более 14% от общего числа, хотя законом допустимо 10%.

Уже во время избирательной кампании она «отличилась» только махинациями, фальсификациями, многочисленными скандалами и призывами к незаконным митингам. Так, в одной из московских квартир была организована «фабрика по рисовке подписей» в пользу Соболь. Кроме того, в ее избирательных бюллетенях оказались фамилии покойных москвичей. Аналогичным нечестным образом действовали и другие соратники Навального, в том числе Илья Яшин и Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Константин Янкаускас.

Так называемые «несистемные» кандидаты признавать своих ошибок не стали и решили обвинить во все неудачах в политике членов Мосгоризбиркома. Сторонники Навального начали заниматься откровенными провокациями и мешать работе членов комиссии. СК РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Соболь вызвали на допрос, но она проигнорировала официальную повестку, наплевав на российское законодательство.

«Оппозиция» на этом не успокоилась и начала призывать москвичей к беспорядкам на незаконных митингах. Так, 27 июня прошло несогласованное публичное мероприятие — настоящее сборище провокаторов и дебоширов, которые пытались вывести из себя сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев. Примечательно, что свыше 600 задержанных участников незаконного митинга в Москве оказались приезжими.

Полицейские на провокации не поддались и вели себя максимально корректно и аккуратно, обеспечивая безопасность горожан. Большинство экспертов сошлись во мнении, что правоохранители действовали согласно букве закона и оснований для предъявления к ним претензий нет. Бывший начальник ГУ МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге.

Сторонники Навального потерпели громкое поражение на несостоявшихся для них выборах в Мосгордуму. Оскандалившаяся Соболь была «на взводе после неудачных митингов» и избила свою пятилетнюю дочь — на соратницу Навального сделали ставку спонсоры, а она провалила все установки. Но сам Навальный, видимо, уже нашел себе «новую блондинку» на замену Соболь.