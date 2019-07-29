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Минздрав Судана заявил об отсутствии случаев заражения Эболой в стране

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Минздрав Судана заявил об отсутствии случаев заражения Эболой в стране

Хартум, 29 июля. На территории Судана не было выявлено ни одного случая заражения лихорадкой Эбола, заявил заместитель министра федерального министерства здравоохранения доктор Сулайман Абдул-Джаббар.

Абдул-Джаббар указал на необходимость проводить мониторинг и контролировать ситуацию в стране. Он призвал обеспечить полную готовность к возможному проникновению вируса за пределы государственных границ. Для этого необходимо проанализировать региональный опыт борьбы, быть предельно осторожными и следовать всем правилам защиты граждан, перечислил он.

Представитель министерства напомнил, что Эбола является смертельным заболеванием и приводит к большому количеству жертв.

Минздрав Судана заявил об отсутствии случаев заражения Эболой в стране

В департаменте по чрезвычайным ситуациям и эпидемиологии призвали к проведению профессиональной подготовки медицинского персонала и укреплению информационной системы, а также к объединению усилий с соответствующими органами власти по защите страны от этой болезни.

17 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго международной чрезвычайной ситуацией.

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