Проблематику регистрации кандидатов в муниципальные депутаты обсудят в Москве

Москва, 29 июля. Круглый стол по вопросам регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму пройдет 30 июля на площадке департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На круглом столе выступят эксперты-политологи и политтехнологи, представители ЦИК и электоральные юристы. Во время мероприятия будет презентован экспресс-выпуск «Мониторинга избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской думы VII созыва».

В ходе дискуссии эксперты обсудят юридические вопросы процесса сбора и проверки подписей, которые кандидаты сдали для регистрации на выборах в столичный парламент, основные проблемы в этом процессе и политическую ситуацию в Москве, сложившуюся по итогам митингов оппозиции.

Напомним, 8 сентября жители столицы выберут депутатов в городскую думу. За кресло в столичном парламенте решили бороться более 400 человек, однако до финиша первого этапа добрались только 290 человек.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли представители так называемой «оппозиции».

Недовольные недопуском на выборы кандидаты, которые не смогли собрать нужного числа подписей в их поддержку, устроили несколько акций на улицах Москвы. Проведением митингов и спекуляциями на политических взглядах оппозиционеры оказывают давление на работу избиркомов и пытаются в обход закона пробиться в Мосгордуму, несмотря на массовые фальсификации и нарушения, допущенные в период подписной кампании.

Один из незаконных митингов прошел в Москве 27 июля. Акция оппозиции длилась несколько часов и закончилась нападением провокаторов на полицию и массовыми задержаниями особо агрессивных участников.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное нечестным методам предвыборной борьбы недопущенных к выборам кандидатов.

СК РФ завел уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов и пикетов Мосгоризбиркома.