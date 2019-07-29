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Политика

Посольство РФ рассказало о нарушении Лондоном прав крымчан

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Посольство РФ в Британии ответило на невыдачу виз жителям Крыма

Лондон, 29 июля. Отказ ряда стран Евросоюза выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение. Об этом заявили в посольстве РФ в Великобритании, подчеркнув, что данное решение является политически мотивированным.

Консульства и визовые центры США и стран ЕС перестали выдавать визы жителям Крыма с паспортами РФ. Жители полуострова могут получить визы только на Украине по украинским документам.

В российском посольстве подобные действия зарубежных дипломатов назвали очередными попытками «наказать жителей Крыма за их волю к самоопределению, выраженную на референдуме в 2014 году».

В российском диппредставительстве данные действия считают нарушением основных личных прав крымчан, в частности, их неотъемлемое право на свободу передвижения. В посольстве подчеркнули, что «эти меры нарушают ряд нормативных актов ОБСЕ и самого Европейского союза» и идут «вразрез с международными стандартами в сфере прав человека».

«Тот факт, что ограничения распространяются на всех жителей Крыма, является явным признаком дискриминации по политическим мотивам», — цитирует РИА Новости заявление посольства.

Посольство РФ в Британии ответило на невыдачу виз жителям Крыма

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. За возвращение в состав РФ высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. Киевская власть, установившаяся в результате государственного переворота, до сих пор не признает итоги референдума.

После воссоединения Крыма с Россией Киев объявил экономическую, водную и энергетическую блокады региона. Кроме того, Киев вносит в черный список всех, кто посещает республику. Несмотря на угрозы со стороны украинских властей, поток туристов растет. Полуостров посещают и российские туристы, и украинцы, и путешественники из дальнего зарубежья. Так, в начале июля американский журналист Джефф Опдайк опубликовал в газете Los Angeles Times материал с призывом к согражданам ездить в Крым.

В понедельник постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киеву необходимо рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, сообщала «Газета.ру».

Комментируя данное заявление, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, попытки киевских властей за последние пять лет каким-то образом воздействовать на ситуацию в Крыму, лишь укрепляли российский статус полуострова и выбор людей, которые проголосовали на референдуме, передавал RT.

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Источник: РИА Новости
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