Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летием

Москва, 29 июля. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием российского композитора и продюсера Игоря Крутого. Текст телеграммы опубликовала сегодня пресс-служба Кремля.

В своем обращении глава государства отметил весомый вклад артиста в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства. Путин подчеркнул, что Крутой стоял у истоков продюсерской профессии и сейчас продолжает активно работать на этом поприще, уделяя при этом большое внимание и поддержке молодых талантов, и благотворительности.

«Ваш личный вклад в популяризацию лучших традиций отечественного и мирового исполнительского искусства достойны глубокого уважения», — добавил президент.

Как отмечает «Газета.ру», Крутой является автором более трех сотен песен. С ним работали Алла Пугачева, Лара Фабиан, Дмитрий Хворостовский, Игорь Тальков, Михаил Шуфутинский, Тимати, Лолита, Сергей Лазарев, Верка Сердючка и многие другие артисты.

В минувшем году композитор стал членом Совета при президенте России по культуре и искусству. Сегодня, в его 65-й юбилей, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Крутого орденом «Достык» («Дружба») второй степени.