ФАН разъясняет: «Дождь» ради пиара пугает читателей «смертью» Навального

Одно из наиболее известных либеральных СМИ — телеканал «Дождь», активно освещавший незаконное сборище 27 июля, решил поднять свой рейтинг за счет введения в заблуждение подписчиков по поводу состояния скандального блогера Алексея Навального.

О том, как «Дождь» ради пиара пугает читателей «смертью» Навального, рассказываем в нашей традиционной рубрике «ФАН разъясняет», в которой мы разоблачаем фирменные приемчики либеральных СМИ: ложь, передергивания и сокрытие важной информации.

Итак, телеканал «Дождь» опубликовал заметку о выписке Алексея Навального из больницы, материал занял приоритетное место в сервисе «Яндекс. Новости». При этом уже в заголовке заметки блогеру изначально заведомо отводится роль жертвы. Из заголовка материала следует, что Навальный якобы находится в опасности (звучат страшные слова «летальный исход», то есть — смерть).

«Во второй раз это может привести даже к летальному исходу»: врач Навального — о выписке политика и подозрениях на отравление», — зловеще звучит название материала «Дождя».

Однако в тексте новости издание ссылается только на один и явно небеспристрастный источник: исключительно на некую Анастасию Васильеву, называющую себя «лечащим врачом Навального».

По утверждению Васильевой, блогеру диагностировали контактный дерматит, хотя ранее врач терапевтического отделения больницы Эльдар Казахмедов сообщил «Интерфаксу» другой предварительный диагноз, поставленный Навальному: генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека «крапивницы».

Однако у «лечащего врача Навального» свои представления о медицине: она почему-то предположила, что у блогера токсическая реакция на некое неизвестное химическое вещество. При этом Анастасия Васильева сама же заявила, что результатов анализов пока нет, поэтому непонятно, на чем вообще основываются ее «предположения». Тем более, что дама является офтальмологом, а никак не токсикологом.

Тем не менее, «Дождь» наряду со многими прозападными и западными СМИ активно распространяет предположения и слухи, активно участвуя в медийной истерике вокруг самочувствия Алексея Навального.

Стоит отметить, что Анастасия Васильева — глава так называемого «Альянса врачей», создание которого поддерживал, а скорее инициировал сам Навальный.

Таким образом, «Дождь» вводит свою аудиторию в заблуждение, используя в заголовке кликбейт (сенсационный заголовок для недобросовестной рекламы материала). Кроме того, ресурс намеренно односторонне преподносит новость о выписке Алексея Навального, ссылаясь исключительно на мнение врача-офтальмолога, которая является активной сторонницей скандального блогера.

Алексей Навальный попал в больницу из спецприемника, где он отбывает 30-дневной административный арест за призывы к участию в незаконной акции в поддержку так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за многочисленных фальсификаций подписей избирателей.

Напомним, в начале апреля ФАН запустило проект по комментированию новостей и публикаций на сайтах и в пабликах в соцсетях русскоязычных СМИ, в том числе считающихся либеральными. Однако намерение ФАН вести свободную аргументированную дискуссию с патриотических позиций столкнулось с беспрецедентной идеологической цензурой и репрессиями со стороны либеральных СМИ, в том числе признанных в РФ иноагентами. Наши комментарии стали удалять, а аккаунт ФАН — блокировать.

В ответ наше издание запустило новый проект — «ФАН разъясняет», в рамках которого мы доносим свою точку зрения на антипатриотическую позицию либеральных прозападных изданий.