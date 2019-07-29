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Двое мужчин погибли после наезда гидроцикла на трос в Адлере

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Двое мужчин погибли после наезда гидроцикла на трос в Адлере

Адлер, 29 июля. Двое мужчин погибли при наезде гидроцикла на протянутый трос на пляже Sport Inn в Адлере, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Личности мужчин на данный момент не установлены. Трагедия произошла в районе пляжа Sport Inn в Адлере.

Гидроцикл наехал на протянутый трос. Мужчины сломали шейные позвонки, спасатели извлекли тела из воды.

Одного из них вытащили из моря уже без признаков жизни, второго пытались реанимировать спасатели и медики пляжа до приезда скорой помощи. Однако их попытки оказались безуспешны.

18 июля в Адлерскому районе Сочи произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвами аварии стали 55-летняя женщина из Мурманска и местный житель, которому примерно 60 лет.

 

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