Появились подробности убийства найденной в чемодане блогерши из Москвы

Москва, 29 июля. Известной блогерше Екатерине, которую убили в Москве, нанесли не менее пяти ранений в шею и область груди.

Как передает РЕН ТВ, прибывшие на место специалисты определили, что молодая девушка была мертва уже около восьми часов. По некоторым данным, преступник хотел пристегнуть труп жертвы к корпусу чемодана, чтобы потом вынести его.

Ранее сообщалось, что тело известной 24-летней блогерши с перерезанным горлом обнаружено в чемодане в Москве. По предварительным данным, труп девушки обнаружил хозяин квартиры на улице Пырьева, которую она снимала. Известно, что тело находилось в чемодане, одежды на девушке не было.

Убитая училась в одном из медицинских вузов Москвы, где изучала клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии. Параллельно она вела популярный блог, аудитория которого составляла около 80 тысяч человек.

Напомним, ранее знакомая блогерши Екатерины, найденной убитой в Москве, рассказала, что та неделю назад вернулась из Греции.