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Дирижер Амстердамского симфонического оркестра Вакульский умер в Нидерландах

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Дирижер Амстердамского симфонического оркестра Вакульский умер в Нидерландах

Амстердам, 29 июля. Дирижер Амстердамского симфонического оркестра Александр Вакульский ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Башкирии.

В ведомстве отметили, что уроженец Иглинского района скончался в Нидерландах, и выразили глубочайшие соболезнования родным, близким и почитателям таланта Вакульского.

Дирижер, как указали в пресс-службе, был широко известен не только в России, но и за рубежом.

«Его называли самым талантливым российским дирижером современности», — говорится в сообщении.

Вакульский учился в Уфимской школе музыкального воспитания, где освоил игру на кларнете. Образование он продолжил в качестве фаготиста в Ленинградской консерватории, в этом же учебном заведении закончил аспирантуру по специальности симфоническое дирижирование. Одновременно музыкант работал в оркестре Ленинградской филармонии.

В Голландию Вакульский переехал в 1976 году, где стал главным дирижером Национального молодежного оркестра и Амстердамского симфонического оркестра, где проработал 23 года, передает «Аргументы и Факты».

Музыкант являлся лауреатом Международного конкурса дирижеров в Нидерландах, участником множества престижных фестивалей в крупнейших городах Западной Европы.

Напомним, 19 июля в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни умер знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр, звезде «Бегущего по лезвию» 1982 года было 75 лет. Похороны знаменитого артиста, исполнившего роли в «Зове предков», «Ночных ястребах», «Слепой ярости», а также в сериалах «Десятое королевство» и «Великий Мерлин», состоялись 24 июля.

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Источник: Пресс-служба министерства культуры Башкирии
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