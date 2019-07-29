США выступили за обширный диалог с РФ по вопросам ядерного нераспространения

Вашингтон, 29 июля. Соединенные Штаты рассчитывают на широкий диалог с Россией по вопросам ядерного нераспространения. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«У нас с ними (русскими — Прим. ФАН) стратегический диалог. Мы надеемся, что это вырастет во что-то, что охватит широкий круг вопросов нераспространения, не только вопросы ядерного распространения», — подчеркнул он в рамках выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне.

Помпео выразил надежду на то, что Китай присоединится к РФ и США в этом обсуждении.

«Мы считаем, что сегодня Китай должен быть частью таких договоренностей», — резюмировал госсекретарь США.

Напомним, 2 августа 2019 года окончательно прекращает свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это соглашение было подписано между СССР и США в 1987 году как один из символов окончания холодной войны прошлого века. В октябре 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из соглашения якобы потому, что Москва не соблюдает свои обязательства.

В свою очередь, РФ заявляет, что полностью выполняет пункты договора. Заместитель министра МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что американцы не представили ни одного доказательства в пользу своих претензий, однако сами в течение долгих лет уклонялись от предметного разбора всех накопившихся в рамках ДРСМД проблем.