Суд арестовал провокатора, напавшего на полицейского на митинге в Москве

Москва, 29 июля. Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца участника несогласованного митинга «оппозиции» в центре столицы, который швырнул урну в полицейских.

В результате его действий травму ноги получил один сотрудник ОМОНа. Евгений Коваленко был задержан, в его отношении было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Следователь, выступая в ходе сегодняшнего заседания, подчеркнул, что Коваленко признал свою вину в инкриминируемом деянии. Кроме того, по словам следователя, вина напавшего на сотрудника полиции была подкреплена и показаниями свидетелей, и собранными доказательствами.

Напомним, акцию на Тверской улице, а после на Трубной площади незарегистрированные «оппозиционные» кандидаты в Мосгордуму провели в минувшую субботу. Среди организаторов сборища была соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие политики.

Полиция делала все возможное, чтобы сохранять общественный порядок в месте этой сходки, однако нанятые «политиками» провокаторы бросались на бойцов Росгвардии, пытались прорвать оцепление. Более того, некоторые из нарушителей даже швыряли в ОМОНовцев бутылки, распыляли слезоточивый газ. По имеющимся данным, в результате распыления перцового баллончика пострадали два полицейских, еще один сотрудник ОМОН получил травму ноги.