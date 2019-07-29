Порошенко вместе с семьей покинул территорию Украины

Киев, 29 июля. Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны, после чего покинул территорию страны вместе со своей семьей. Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, Петр Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны, после чего вместе с семьей отправился на отдых в Турцию.

«Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», — говорится в сообщении.

Источник не уточнил, на какой срок Порошенко отказался от государственной охраны, которая предоставляется бывшим президентам Украины пожизненно.

Стоит отметить, что за последний месяц Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел в отношении Петра Порошенко.

Экс-президента Украины обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением при назначении должностных лиц в компании «Центрэнерго», которая является крупнейшим производителем электрической и тепловой энергии в центральной и восточной Украине.

Также Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, а также в узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом «Прямой». Кроме того, экс-президенту инкриминируют легализацию доходов через офшоры при продаже киевского судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», а также фальсификацию документов при формировании парламентской коалиции в 2016 году, захват власти и незаконное назначение правительства.