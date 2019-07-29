​​​​​​​Кокорин и Мамаев рассказали, как прошли «обряд посвящения» в колонии

Белгород, 29 июля. Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области. Спортсмены прошли своеобразный «обряд посвящения».

По словам спортсменов, у них было все как у всех.

«Сначала попали на карантин, — вспоминает Кокорин, — раздели догола, выдали робу».

По словам футболиста, на карантине они пробыли ровно неделю, затем их перевели в восьмой отряд.

«В большое помещение, где телевизор смотрят, — пояснил он в интервью «Московскому комсомольцу». — Мы туда зашли, там все собрались, подняли за нас кружки чифиря и сказали: «Добро пожаловать». Это такой обряд».

Осужденный добавил, что никаких других «обрядов посвящения» по приезде в колонии не было.

«Как мы поняли, здесь нас весь лагерь ждал, — добавил Мамаев. — Арестанты приняли по-доброму. Всем интересно было поговорить с нами, так что в первое время голова кипела».

Напомним, футболисты были осуждены за серии потасовок в центре Москвы осенью прошлого года. Кокорин был приговорен к 1,5 года лишения свободы, а Павел Мамаев — к 17 месяцам.

Ранее в пресс-службе ФСИН сообщили, что Мамаев и Кокорин, которые отбывают наказание в колонии в Белгородской области, пропустили всероссийский шахматный турнир среди осужденных, в котором участвовали более 20 тысяч человек.