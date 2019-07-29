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Названы дата и время прощания с журналистом Кара-Мурзой-старшим

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Названы дата и время прощания с журналистом Кара-Мурзой-старшим

Москва, 29 июля. Прощание с журналистом теле- и радиоведущим Владимиром Кара-Мурзой-старшим пройдет 31 июля в Сахаровском центре в Москве. Об этом сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим будет проходить 31 июля с 10.00 до 12.00 в Сахаровском центре», — написал он.

Ранее появилась информация, что российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Кара-Мурза ушел из жизни в 59 лет. Об этом сообщил его сын в своем микроблоге в Twitter.

Владимир Кара-Мурза — журналист, теле- и радиоведущий, член Академии российского телевидения с 2007 года. Он окончил исторический факультет МГУ по специальности «преподаватель истории новейшего времени», занимался частным репетиторством по истории, работал дворником и кочегаром.

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