Воскресная кровавая баня в США: массовые убийства на американских улицах продолжаются

Ежедневно 100 американцев гибнет от огнестрельных ранений, рассказало издание Every Town. Фактически страна превратилась в зону постоянного насилия, где ежедневно при стрельбе погибает не менее трех человек и любой может стать жертвой маргиналов и неадекватных граждан. Недавно массовое убийство произошло на Чесночном фестивале в Калифорнии, погибло минимум трое, еще 15 человек были ранены.

Ранее аналогичные случаи имели место в Мичигане, Орегоне, Техасе и Иллинойсе. В вышеперечисленных регионах были убиты два подростка, мужчина и трехлетний ребенок. Недавний расстрел в США лишь подтверждает, что оружейное насилие в Америке расцветает. Однако, как сообщает Vox, американские средства массовой информации замалчивают подобные инциденты формируя и американцев неверные представления об уровне насилия в стране, который сопоставим с уровнем стран третьего мира.

Только за один день, 28 июля, в США произошло несколько случаев стрельбы с летальным исходом: в Чикаго жертвой шутинга стал трехлетний ребенок, в Орегоне погиб мужчина, в Хьюстоне подросток был убит при попытке угона автомобиля, а в Мичигане во время массовой стрельбы погиб 18-летний парень.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил причины массовых убийств на территории Соединенных Штатов.

«Америка является многонациональной страной, там очень много проблем, связанных с межэтническими вопросами, вопросами нелегальных мигрантов. Очень много людей разыскивают свою «американскую мечту» — пытаются устроить свою жизнь, но не у всех получается. В Америке в каждом штате свои правила: где-то разрешена свободная продажа и хранение оружия, где-то запрещена. Все это приводит к тому, что оружие находится в свободном доступе. Многие американцы прошли горячие точки и при этом имеют расшатанную психику, потому что Америка — воюющая страна, она принимает участие во всех вооруженных конфликтах. Эти солдаты приходят домой, у них рождаются дети, которые приобретают психологические травмы и психические отклонения. Где-то разрешены легкие наркотики. То есть почва для того, чтобы возникали перестрелки, существует», — говорит депутат Госдумы

При этом парламентарий подтвердил, что американские журналисты крайне неохотно рассказывают о произошедших эксцессах, стараясь перебить их позитивной повесткой.