Эксперт назвал подозрительным поведение Ходорковского в деле об убийстве журналистов в ЦАР

Год прошел со дня трагического события — убийства в Центральноафриканской Республике (ЦАР) трех российских граждан: Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Власти ЦАР провели расследование и пришли к выводу, что преступление совершили некие неустановленные бандиты. В настоящее время следствие приостановлено, при появлении новых данных оно может возобновиться.

Напомним, трое российских журналистов погибли в ЦАР, выполняя задание так называемого «Центра управления расследований» (ЦУР) — структуры, принадлежащей Михаилу Ходорковскому. Беглый экс-олигарх ранее был осужден в России за тяжкие преступления, а ныне является фигурантом уголовного дела об организации заказных убийств. Однако никаких показаний Ходорковский никому так и не дал и прячется от следствия за границей.

Целью поездки Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР были якобы съемки фильма о деятельности в Африке некой так называемой ЧВК «Вагнера», информация о которой ни разу не нашла документального подтверждения.

По мнению экспертов, одной из основных причин гибели российских журналистов в ЦАР стала преступная халатность организаторов командировки, но, возможно, ситуация гораздо серьезнее: вся эта история является продуманной и намеренной провокацией для дискредитации России. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и пришло к выводу, что заказчиком провокации с высокой долей вероятности является сам Михаил Ходорковский, который, возможно, таким способом сводит счеты со своей бывшей Родиной.

О том, что убийство российских журналистов в ЦАР подозрительно смахивает на заранее подготовленную провокацию, говорит сходство этой истории с трагедией малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), сбитого над Донбассом пять лет назад, отметил в беседе с корреспондентом ФАН писатель и общественный деятель Николай Стариков.

«Мне кажется, история с гибелью российских журналистов в ЦАР фактически «аналог» другой истории — гибели малайзийского Boeing, — отметил Стариков. — Смотрите: и там, и там в первые же минуты, если не секунды, в трагедии обвинили Россию. И там, и там мы видим среди «интересантов» силы, серьезно аффилированные с Западом: с одной стороны — Ходорковский, с другой — Украина [экс-президента страны Петра] Порошенко. И там, и там мы видим нежелание сотрудничать с нашей страной и допускать Россию к расследованию. И там, и там мы видим нежелание отвечать на вопросы и вообще делать что-то для настоящего выяснения истины».

По мнению собеседника ФАН, все эти совпадения вовсе не случайны.

«Вижу в этом определенную тенденцию: построена целая система создания темных историй, на основании которых пытаются в чем-то обвинить Россию. Это, на мой взгляд, делается сознательно, чтобы постоянно поддерживать «огонь» в антироссийском очаге», — говорит писатель.

Ответил Стариков и на вопрос о роли самого Михаила Ходорковского в гибели россиян в ЦАР.

«Что касается самого Ходорковского, то в трагедии с россиянами в ЦАР он выступил в роли провокатора точно так же, как в истории с малайзийским Boeing коллективным провокатором выступили украинские власти, которые не запретили полеты над районом, где ведутся боевые действия. Точно так же Ходорковский, вопреки здравому смыслу и человеческой логике, отправил беззащитную съемочную группу в ЦАР снимать какой-то непонятный фильм, а фактически — на смерть. А сразу после того, как произошла трагедия, он немедленно обвинил в происшедшем Россию: российские структуры и физических лиц. Теперь же он занял глухую оборону, отказывается давать интервью и вообще выходить на связь. Прошел уже год после этой трагедии, но ясности в деле пока нет. Это вызывает серьезные подозрения относительно степени вовлеченности самого Ходорковского непосредственно в организацию убийства россиян», — резюмировал Николай Стариков.

Ранее ФАН сообщило, что 26 июля представители генпрокуратуры ЦАР обнародовали коммюнике, в котором огласили некоторые выводы расследования и заявили о приостановке следственных действий. Согласно выводам правоохранителей ЦАР, убийство россиян произошло вечером 30 июля 2018 года около 21.00 между деревнями Кене и Кпаку, на дороге из Сибюта в Декоа. В сообщении говорится, что машина с российскими гражданами была остановлена бандой неустановленных лиц, которые убили журналистов, похитив часть их вещей. Генпрокуратура ЦАР будет ходатайствовать о приостановлении уголовного дела, которое может быть возобновлено в случае появления новой информации.

Следственный комитет России продолжает расследование этого преступления.