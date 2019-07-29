МЧС усилит группировку для ликвидации пожаров в Сибири. События дня. ФАН-ТВ

Пожары в Сибири Меж двух стихий по-прежнему находятся жители Сибири. Стоит ненадолго отвлечься от наводнений, как сразу же напоминают о себе лесные пожары. МЧС усиливает как наземную, так и воздушную группировки для тушения огня. Однако, по словам заместителя министра МЧС Александра Чуприяна, площадь пожаров — лишь часть проблемы, куда больше опасений вызывает дым, который надвигается на другие регионы: «Действительно, уже около 3 млн га тайги у нас горят, почти 500 очагов и тенденция идет на увеличение. Поэтому министром принято решение об усилении группировки РСЧС. При этом нужно отметить, что угрозы населенным пунктам в настоящее время нет, но дым распространяется на тысячи километров», — сказал Александр Чуприян, первый заместитель министра МЧС России. Сейчас по всей территории Иркутской области и Красноярского края, где пожары разгорелись наиболее масштабно, действует режим ЧС. С 22 по 27 июля площадь огня выросла более чем на половину. Задымление накрыло населенные пункты в Томской области, Хакасии, на Алтае и в других регионах. Впрочем, как спасатели, так и местные власти неоднократно заявляли, что потушить все пожары не смогут, да и потенциальные затраты заметно превышают возможный ущерб. Например, губернатор Красноярского края Александр Усс назвал это обычным природным явлением, бороться с которым нет смысла. Тем не менее петиция с призывом ввести режим ЧС на всей территории Сибири набрала уже почти полмиллиона подписей.

США готовят боевиков Пока Сирия неустанно воюет с террористами, США вновь готовят хитрые махинации. Американские инструкторы в зоне близ Эт-Танфа обучают тысячи боевиков из крупной вооруженной группировки «Магавир ас-Саура». Такую информацию сообщил представитель российского Генштаба Сергей Рудской. По его словам, численность таких «студентов» составляет уже порядка 2,7 тыс. человек. Главная цель диверсантов — разрушение инфраструктуры и ослабление зон, подконтрольных сирийским властям. Более того, по данным российских военных, американские ЧВК грабят нефтяные месторождения в Заевфратье, а внушительную часть доходов с них тратят как раз на содержание боевиков. Кстати, именно в районе Эт-Танфа, где расположена военная база США в Сирии, находится и печально известный лагерь беженцев «Эр-Рукбан». Уже несколько лет там царит гуманитарная катастрофа, болезни и голод. В невыносимых условиях там живут порядка 25 тыс. человек, хотя еще в апреле их насчитывалось вдвое больше. Для Штатов, заявлявших, что они покинут Сирию, «Эр-Рукбан» — важное основание для присутствия в регионе и, судя по всему, площадка для вербовки новых боевиков. Стоит ли говорить, что Дамаск не только эти действия, но и вообще пребывание США в регионе считает незаконным. Вероятно, и без того длительная война в Сирии, рискует затянуться еще дольше.