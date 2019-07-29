На Украину вернули пса, находившегося на борту «Яны Капу» во время провокации ВМСУ

Киев, 29 июля. Находившегося на борту буксира «Яны Капу» во время провокации в Керченском проливе пса вернули на Украину, сообщил координатор группы адвокатов арестованных украинских моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Во время провокации кораблей ВМСУ в Керченском проливе на борту «Яны Капу» находился пес Джесси. В ноябре прошлого года ему было всего три месяца. По просьбе украинской стороны сотрудники ФСБ РФ и керченские пограничники нашли пропавшую собаку.

«Ее обнаружили спустя некоторое время сотрудники пограничной службы и оставили у себя, — констатировал Полозов. — В Керчи она провела восемь месяцев, а сегодня приехала в Херсонскую область, в семью Сергея Чулибы».

О нахождении пса украинской стороне сообщили члены экипажа «Яны Капу». Пес чувствует себя прекрасно. Джесси были сделаны все необходимые процедуры и прививки, пишут украинские СМИ.

Напомним, три корабля ВМСУ в ноябре прошлого года нарушили российские границы, проигнорировав все предупреждения. В результате корабли-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. Всего на борту оказались 22 украинских моряка и 2 сотрудника СБУ.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которую спланировал действующий на тот момент украинский президент Петр Порошенко. Российский лидер отметил, что вопрос возвращения украинских моряков на родину будет решен в спокойном рабочем режиме.

Представляющий комитет Совета Федерации по международным делам Олег Морозов выразил мнение, что Россия пойдет на освобождение украинских моряков в том случае, если за этим начнется обмен «всех на всех».