Москва, 29 июля. Протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь использует пятилетнюю дочь как живой щит в своих попытках шантажировать Мосгоризбирком после отказа ей в регистрации кандидатом на выборы в столичный парламент.

При первом взгляде кому-то захочется пожалеть молодую мать, которую «жестокие» стражи порядка задерживают и будто бы не дают видеться с ребенком, о чем она во всеуслышание заявляет в соцсетях. Однако тем, кто давно следит за активностью Соболь в Москве, становится ясно, что юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» лишь прикрывается дочерью и вспоминает о ней только в нужных для себя моментах — например, в контексте задержаний.

Так, после задержания 27 июля в день незаконного митинга оппозиции в Москве, Соболь вещала из Хамовнического суда, что арестовывать ее нельзя по закону из-за малолетней дочери. Юрист ФБК даже опубликовала снимок соответствующего документа. Соболь выпустили после составления протокола об административном правонарушении. Затем она отправилась митинговать на Трубную площадь, где ее уже второй раз за сутки задержали.

В целом дома Соболь не живет уже с 16 июля. В этот день она ушла держать свою «голодовку», которую многие прозвали фейковой, в Центр сбора подписей, оставив дочку на попечение отца — антрополога Сергея Мохова. Супруг скандально известной протеже Навального, отметим, имеет довольно странные наклонности и ритуальные увлечения. Антрополог, уже уличенный в связях с кладбищенской мафией, оказался некрофилом.

Увлечения мужчины сказываются и на проведении досуга с дочерью. Ребенка он называет «маленькой некросоциологиней», с которой слушает «мезенские причитания» – погребальные песни.

Однако, несмотря на специфические вкусы, Мохов, очевидно, куда более ответственный и адекватный родитель, чем его озабоченная политическим пиаром супруга. С начала подписной кампании Соболь практически не появлялась дома из-за сбора подписей и бесед с волонтерами, в чем не раз признавалась в соцсетях. Однако как только на горизонте появляется перспектива оказаться под арестом, протеже Навального во всеуслышание начинает напоминать о маленькой дочери.

Напомним, Соболь отказались регистрировать в качестве кандидата в Мосгордуму из-за того, что юрист ФБК не постеснялась прибегнуть к незаконным методам в борьбе за депутатское кресло. 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

В подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК, как оказалось, присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Уличил детали схемы рисовки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей». Выяснилось, что трое квартирантов «рисовали» подписи за кандидата в депутаты Мосгордумы Соболь и других политиков, участвовавших в избирательной кампании в столичный парламент. Об этом свидетельствовали разбросанные подписные листы и агитационные материалы.

Недовольные экс-кандидаты в депутаты Мосгордумы организовали незаконную протестную акцию в Москве 27 июля. Организаторы сборища свезли провокаторов из разных регионов, «митингующие» выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти. Акция оппозиции длилась несколько часов и закончилась нападением провокаторов на полицию и массовыми задержаниями особо агрессивных участников. Митингом на Тверской протеже Навального попробовали оказать давление на избирательные комиссии.

После провала незаконного митинга неадекватная сторонница Навального избила свою пятилетнюю дочь. К самой акции провокатор, что примечательно, снова привлекла бабушку в инвалидной коляске. Пожилая женщина уже выполняла аналогичные функции в ходе других незаконных сборищ.