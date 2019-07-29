СК просит суд арестовать провокатора, напавшего на сотрудника ОМОН

Москва, 29 июля. Следственный комитет России просит арестовать задержанного участника несанкционированного митинга в Москве, который подозревается в нападении на сотрудника ОМОН, передает ТАСС со ссылкой на источник в Мещанском районном суде столицы.

Участник несанкционированный акции, против которого возбуждено уголовное дело, бросил в сотрудников ОМОН мусорный бак.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал собеседник агентства. — Судебное заседание начнется в ближайшее время».

Против участника митинга возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, в прошедшую субботу незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму организовали несогласованную акцию. С помощью митинга на Тверской они хотели оказать давление на избирательные комиссии. Напомним причиной отказа в регистрации Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова и других оппозиционных кандидатов стало превышение порога фальсифицированных подписных листов. Действия организаторов акции 27 июля подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Правоохранительные органы в субботу действовали максимально профессионально. Сотрудники полиции взяли несанкционированную акцию под контроль, провокаторы, представлявшие угрозу жизни и здоровью людей, были задержаны.