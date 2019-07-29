Более 200 протоколов о правонарушениях получили московские суды после митингов 27 июля

Москва, 29 июля. Более 200 административных протоколов на участников незаконного митинга «оппозиции» в столице были направлены в московские суды. Об этом сообщила пресс-секретарь городского суда Ульяна Солопова.

По ее словам, одна часть материалов к настоящему моменту рассмотрена, а другая — находится на рассмотрении. Также некоторые материалы отложены, в том числе для надлежащего извещения нарушителей. Об этом пишет РИА Новости.

По информации правоохранительных органов, за различные нарушения на несанкционированной акции задержали 1074 человека.

«Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено более десяти постановлений о наложении административного штрафа, более десяти постановлений об административном аресте», — заметила Солопова.

Напомним, в субботу «оппозиция» провела незаконную акцию в Москве из-за недопуска так называемых «независимых кандидатов» к выборам в Мосгордуму. Сторонникам скандального блогера Алексея Навального отказали в регистрации в качестве кандидатов из-за фальсификаций подписей. Например, у юриста так называемого ФБК из общего количества подписей было обнаружено 725 недостоверных, а это более 14% от общего числа, хотя законом допустимо 10%. У лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова 18,4% недействительных подписей.

Такой результат был вполне очевиден, так как соратники Навального еще во время подписной кампании «отличилась» исключительно откровенными махинациями и громкими скандалами. Так, пару месяцев назад полицейские нашли квартиру, где подделывали подписи в пользу Соболь, а в ее избирательных бюллетенях оказались «мертвые души» — фамилии покойных москвичей. Гудков также не отстал от своей коллеги и сформировал целую подпольную «фабрику подписей».

Признавать своих ошибок «оппозиция» не стала, решив организовать незаконные митинги. Сторонники Навального активно призывали москвичей к беспорядкам.

В субботу в столице прошел несогласованный с властями города, а, следовательно, незаконный митинг «оппозиции». Его участники вели себя очень агрессивно, провоцировали сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев: в них летели бутылки и камни. Но полицейские действовали максимально аккуратно, на все сто процентов продемонстрировав свой профессионализм. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркнул, что оснований для высказывания претензий к сотрудникам правоохранительных органов нет, так как они действовали согласно букве закона и намного мягче, чем их коллеги во Франции и других западных странах.