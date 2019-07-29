Росавиация заявила о готовности возобновить полеты на Украину

Москва, 29 июля. Росавиация готова возобновить полеты на Украину. Об этом заявил глава российского ведомства Александр Нерадько.

Он подчеркнул, что российская сторона всегда была готова к полноформатным переговорам с Киевом по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов. При этом Нерадько уточнил, что пока никаких контактов по этой с теме с украинскими коллегами не было, пишет РИА Новости.

Напомним, что запрет на российские пассажирские и грузовые перевозки Украина ввела 25 октября 2015 года. В черный список авиакомпаний РФ Киев включил «Аэрофлот», «Трансаэро», «Якутию», авиакомпании группы S7. Все эти компании осуществляли чартерные или регулярные рейсы в Крым.

В тот же день Росавиация ответила зеркально. При этом уточнялось, что запрет в отношении украинских авиаперевозчиков будет действовать пока Киев снова не откроет небо для российских компаний. В апреле этого года российского ведомство предложило Украине провести переговоры и возобновить воздушное сообщение, ведь это отвечает интересам и россиян, и украинцев.

25 июля жители Украины обратились к своем президенту Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить железнодорожное сообщением с Крымом и прямые перелеты с РФ. Петиция была опубликована на сайте главы этого государства. По словам автора обращения Ростислава Кохно, сейчас украинцы вынуждены переплачивать и пользоваться услугами «нелегальных перевозчиков», чтобы доехать до своих родственников.

Кохно с возмущением заметил, что украинцы не должны страдать из-за экс-президента Петра Порошенко, который гнул антироссийскую линию и не хотел возобновлять диалог с Москвой.