«Зенит» готов заплатить за игрока «Барселоны» 28 млн евро

Санкт-Петербург, 29 июля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Малкома. По словам источника Федерального агентства новостей, петербуржцы предложили каталонцам 28 млн евро за бразильца.

Сообщается также, что испанскому клубу полагаются различные бонусы в том случае, если 22-летний футболист будет успешно выступать за «Зенит». При этом отмечается, что петербуржцы хотят разбить сумму трансфера на несколько лет и платить ее несколькими траншами.

Что касается самого футболиста, то ему будет предложен 5-летний контракт с зарплатой в 4 млн евро за год.

Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом прошлого года за 41 млн евро. В прошлом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Интера» Раджа Наингголан отказался переходить в «Зенит», сославшись на семейные обстоятельства. Отметим, что сине-бело-голубые предлагали миланскому клубу 4,5 млн евро за аренду 31-летнего игрока.