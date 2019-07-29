Главные новости 29 июля

При крушении легкомоторного самолета на севере Финляндии погиб пилот летательного аппарата. Легкомоторный самолет рухнул в Финляндии, погиб человек.

Террористы используют реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты в ударном исполнении. Минобороны РФ рассказало об атаках на базу «Хмеймим» в Сирии.

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе из-за проблем с вещевым и продовольственным снабжением. Экс-депутат Рады объяснил, почему украинские морпехи бунтуют в Донбассе.

Renault Arkana, Suzuki Jimny и Nissan Qashqai вошли в топ-5 новых кроссоверов в России в текущем году. Топ-5 новых кроссоверов в России в 2019 году возглавил Renault Arkana.

Пользователи соцсети Facebook высмеяли украинского журналиста, который призвал ввести войска в Россию. Россияне подняли на смех журналиста из Украины, призвавшего ввести войска в РФ.

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет нанес визит парикмахеру, удивив того необычной прической. Британский подросток, не стригшийся десять лет, испугал парикмахера.

Блогер Алексей Навальный заболел обычной крапивницей во время нахождения в ИВС за призывы к участию в незаконных митингах. Западные СМИ используют фейк об «отравлении» Навального по сценарию Скрипалей.

Врач Дмитрий Ромашов не подтвердил информацию об аллергической реакции блогера Алексея Навального, передает ФАН. Дежурный врач 64-й больницы: У Навального другое заболевание — не отравление.

Российские власти отреагировали на ноту МИД Украины из-за поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Крым. Власти РФ ответили на ноту Украины из-за визита Медведева в Крым.

На Украине призвали готовиться к интервенции в Россию в случае «революции». В Госдуме оценили возможность военной интервенции украинских войск в Россию.