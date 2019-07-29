Кедми призвал Москву покончить с морскими провокациями Киева

Москва, 29 июля. Израильский политолог Яков Кедми заявил, что Украина дальше продолжит заниматься провокациями против России до тех пор, пока не получит жесткий ответ.

По мнению эксперта, Москва не должна допускать подобных выходок в свой адрес. Кедми заявил о наличии ряда вопросов к спецслужбам РФ, допустившим захват СБУ российского танкера, который якобы блокировал суда ВМСУ в Керченском проливе. Подобная операция не могла быть спланирована всего лишь за один день, уверен эксперт. Он обратил внимание на тот факт, что если Москва не ответит Киеву, то подобные инциденты будут регулярно повторяться.

Яков Кедми назвал морскую провокацию «третьей порцией» пренебрежения со стороны Киева. По словам эксперта, к первому эпизоду можно отнести захват сейнера «Норд» в Азовском море, а ко второму — провокацию в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Сейчас они сделали еще один шаг. И если Россия будет действовать как всегда, то получит еще больше», — считает политолог.

Он заявил, что Россия не должна позволять другим странам захватывать и удерживать свои суда и граждан даже в том случае, если последних сразу отпускают. Кедми напомнил и о главном предназначении флота — защите торговых путей, судов и граждан. Политолог считает, что РФ должна «раз и навсегда» покончить с украинскими выходками и жестко ответить на ситуацию с российским танкером. Об этом пишет «Политпазл».