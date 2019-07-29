Яшина не пустили на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписных листов

Москва, 29 июля. Рабочая группа Московской городской избирательной комиссии рекомендовала оставить в силе решение об отказе в регистрации Ильи Яшина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

По словам главы рабочей группы Мосизбиркома Римы Кузнецовой, поводом для отказа Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы стало большое количество брака в подписных листах. Избирком отбраковал 11,4% подписей в поддержку Яшина, что на 1,4% превышает допустимый законом порог в 10%.

«Рабочая группа будет рекомендовать Московской избирательной комиссии оставить жалобу кандидата Яшина без удовлетворения», — сказала Кузнецова.

Напомним, в середине июля Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатуры Ильи Яшина на выборы в Мосгордуму. Причиной отказа стало большое количество брака в подписных листах в поддержку Яшина.

Стоит отметить, что все «кандидаты из команды Навального» были пойманы на фальсификации подписных листов. В конце июня сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», где подделывались подписные листов в поддержку Любови Соболь и Ильи Яшина. Позднее специалисты Мосизбиркома обнаружили «мертвые души» в подписных листах так называемых «независимых кандидатов».