Сирия новости 29 июля 19.30: в Хасаке подорвался на мине патруль SDF, в Хаме «Тахрир аш-Шам» теряет опорные пункты

Сирия, 29 июля. В Хасаке подорвался на мине патруль SDF. В Хаме «Тахрир аш-Шам» теряет опорные пункты. В Алеппо взорван автомобиль боевиков группировки «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары в южных районах Идлиба по укрытиям радикалов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции джихадистов в Алеппо и Хаме.

«Ахрар Аш-Шам»: потеряла несколько человек при подрыве автомобиля на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла несколько опорных пунктов на северо-западе Хамы в ходе наступления САА.

Курды: потеряли несколько бойцов при взрыве патрульного автомобиля в Хасаке, подозреваются в организации подрыва автомобиля в Алеппо.

Международная коалиция: патрулирует сирийско-турецкую границу в Хасаке.

Провинция Алеппо

Отряды Сирийской арабской армии (САА) наносят ракетные удары по укрытиям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Джазрая, как сообщает информационное агентство Step News Agency. САА также обстреляла укрытия и огневые точки радикалов «Тахрир аш-Шам» на западных окраинах столицы провинции Алеппо, как сообщает новостной портал Zerba Media.

На дороге у поселка Джандарис был взорван автомобиль боевиков группировки «Ахрар аш-Шам», как передал местный источник в сети Twitter (@syriaalassad81). «Ахрар аш-Шам» — одна из бандгрупп, связанная с протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА). Наиболее вероятный организатор подрыва – курдские Отряды народной самообороны (YPG), совершающие диверсии на территориях турецкой оккупации на севере Алеппо, в частности в кантоне Африн, оккупированном турецкой армией и лояльными группировками.

Провинция Дейр-эз-Зор

На западе провинции в поселке Аш-Шабахат неизвестные вооруженные боевики, предположительно из числа «спящих ячеек» «Исламского государства»1, обстреляли контрольно-пропускной пункт курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем сообщает новостной портал Deir Ezzor 24.

В поселке Аль-Касра курдские женщины устроили демонстрацию против турецкой интервенции в районах восточного побережья реки Евфрат, о чем сообщил новостной канал Euphrates Post. В этом месяце прошли переговоры между США и Турцией о создании безопасной зоны на востоке Сирии, которые не увенчались успехом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что Турция намерена ввести на восток Сирии войска, чтобы бороться с курдскими радикалами SDF.

Провинция Идлиб

Военные источники новостного агентства Al Masdar сообщают, что боевики перебрасывают силы в юго-западную часть «Большого Идлиба» и готовят наступление. Об этом в понедельник на брифинге в Минобороны сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Во время брифинга также было объявлено, что полеты российской авиации в Сирии сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки, как передало новостное агентство ТАСС.

ВВС Сирии продолжили работу в южных районах провинции. Днем военные самолеты нанесли точечные удары по укрытиям радикалов в предместьях города Хан-Шейхун, как сообщил новостной портал Masar Press Net. Правительственные силы, дислоцированные в районе деревни Иджаз, нанесли ракетные удары по позициям радикалов в предместьях поселка Ас-Сакна, как передает новостное агентство Step News Agency. Сведения о потерях боевиков в живой силе и боевой технике пока уточняются.

Провинция Хама

На северо-западе провинции после боев в районе города Аль-Латамина и у поселка Тель-Маллах сирийская армия сумела разрушить ряд огневых точек альянса «Тахрир аш-Шам», опорные пункты боевиков и захватить склады боеприпасов. Были перерезаны пути снабжения, по которым радикалы получали подкрепление, о чем сообщает источник в сети Twitter (@syriaalassad81).

ВВС Сирии нанесли удар по укрытиям боевиков в районе деревни Ас-Сармания и совершили повторный вылет к позициям джихадистов в районе города Кафр-Зета. Российский беспилотник провел над этим районом предварительный разведывательный вылет, как передает новостное агентство Step News Agency.

Провинция Хасака

Согласно информации новостного агентства Anna News, военнослужащие международной коалиции во главе с США патрулируют сирийско-турецкую границу в районе Рас аль-Айна после инцидента с обстрелом турецкого города Чейлапинар со стороны Сирии. Власти турецкой провинции Шанлыурфа обвинили в обстреле отряды SDF. Армия США организовала в Рас аль-Айне наблюдательный пост, а в районе поселка Ад-Дербасия строит новую базу в 4 километрах от турецкой границы.

В деревне Саада, расположенной на юге провинции, автомобиль бойцов SDF наехал на противопехотную мину. Несколько бойцов получили ранения, как сообщил новостной Twitter-канал Euphrates Post. В установке мины подозревают все также боевиков ИГИЛ1, укрывающихся на территориях к востоку от реки Евфрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.