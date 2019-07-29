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Сирия новости 29 июля 19.30: в Хасаке подорвался на мине патруль SDF, в Хаме «Тахрир аш-Шам» теряет опорные пункты

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Сирия новости 29 июля 19.30: в Хасаке подорвался на мине патруль SDF, в Хаме «Тахрир аш-Шам» теряет опорные пункты

Сирия, 29 июля. В Хасаке подорвался на мине патруль SDF. В Хаме «Тахрир аш-Шам» теряет опорные пункты. В Алеппо взорван автомобиль боевиков группировки «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары в южных районах Идлиба по укрытиям радикалов. 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции джихадистов в Алеппо и Хаме

«Ахрар Аш-Шам»: потеряла несколько человек при подрыве автомобиля на севере Алеппо

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла несколько опорных пунктов на северо-западе Хамы в ходе наступления САА. 

Курды: потеряли несколько бойцов при взрыве патрульного автомобиля в Хасаке, подозреваются в организации подрыва автомобиля в Алеппо. 

Международная коалиция: патрулирует сирийско-турецкую границу в Хасаке. 

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Отряды Сирийской арабской армии (САА) наносят ракетные удары по укрытиям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Джазрая, как сообщает информационное агентство Step News Agency. САА также обстреляла укрытия и огневые точки радикалов «Тахрир аш-Шам» на западных окраинах столицы провинции Алеппо, как сообщает новостной портал Zerba Media.

На дороге у поселка Джандарис был взорван автомобиль боевиков группировки «Ахрар аш-Шам», как передал местный источник в сети Twitter (@syriaalassad81). «Ахрар аш-Шам» — одна из бандгрупп, связанная с протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА). Наиболее вероятный организатор подрыва – курдские Отряды народной самообороны (YPG), совершающие диверсии на территориях турецкой оккупации на севере Алеппо, в частности в кантоне Африн, оккупированном турецкой армией и лояльными группировками.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

На западе провинции в поселке Аш-Шабахат неизвестные вооруженные боевики, предположительно из числа «спящих ячеек» «Исламского государства»1, обстреляли контрольно-пропускной пункт курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем сообщает новостной портал Deir Ezzor 24.

В поселке Аль-Касра курдские женщины устроили демонстрацию против турецкой интервенции в районах восточного побережья реки Евфрат, о чем сообщил новостной канал Euphrates Post. В этом месяце прошли переговоры между США и Турцией о создании безопасной зоны на востоке Сирии, которые не увенчались успехом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что Турция намерена ввести на восток Сирии войска, чтобы бороться с курдскими радикалами SDF.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Военные источники новостного агентства Al Masdar сообщают, что боевики перебрасывают силы в юго-западную часть «Большого Идлиба» и готовят наступление. Об этом в понедельник на брифинге в Минобороны сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Во время брифинга также было объявлено, что полеты российской авиации в Сирии сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки, как передало новостное агентство ТАСС.

ВВС Сирии продолжили работу в южных районах провинции. Днем военные самолеты нанесли точечные удары по укрытиям радикалов в предместьях города Хан-Шейхун, как сообщил новостной портал Masar Press Net. Правительственные силы, дислоцированные в районе деревни Иджаз, нанесли ракетные удары по позициям радикалов в предместьях поселка Ас-Сакна, как передает новостное агентство Step News Agency. Сведения о потерях боевиков в живой силе и боевой технике пока уточняются.

Провинция Хама

Провинция Хама

На северо-западе провинции после боев в районе города Аль-Латамина и у поселка Тель-Маллах сирийская армия сумела разрушить ряд огневых точек альянса «Тахрир аш-Шам», опорные пункты боевиков и захватить склады боеприпасов. Были перерезаны пути снабжения, по которым радикалы получали подкрепление, о чем сообщает источник в сети Twitter (@syriaalassad81).

ВВС Сирии нанесли удар по укрытиям боевиков в районе деревни Ас-Сармания и совершили повторный вылет к позициям джихадистов в районе города Кафр-Зета. Российский беспилотник провел над этим районом предварительный разведывательный вылет, как передает новостное агентство Step News Agency.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Согласно информации новостного агентства Anna News, военнослужащие международной коалиции во главе с США патрулируют сирийско-турецкую границу в районе Рас аль-Айна после инцидента с обстрелом турецкого города Чейлапинар со стороны Сирии. Власти турецкой провинции Шанлыурфа обвинили в обстреле отряды SDF. Армия США организовала в Рас аль-Айне наблюдательный пост, а в районе поселка Ад-Дербасия строит новую базу в 4 километрах от турецкой границы.

В деревне Саада, расположенной на юге провинции, автомобиль бойцов SDF наехал на противопехотную мину. Несколько бойцов получили ранения, как сообщил новостной Twitter-канал Euphrates Post. В установке мины подозревают все также боевиков ИГИЛ1, укрывающихся на территориях к востоку от реки Евфрат. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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