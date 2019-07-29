В ГД рассказали, как проект о значимых IT-ресурсах скажется на отношениях с «Яндексом»

Проект о значимых IT-ресурсах никак не повлияет на договоренности о сотрудничестве между Госдумой и «Яндексом». Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил глава внутрифракционной группы «Единой России» Адальби Шхагошев.

В пятницу на рассмотрение нижней палаты парламента был внесен законопроект, которым вводится понятие «значимого информационного ресурса в сети Интернет», а также устанавливается требование к таким ресурсам иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале. Как пояснял член группы, автор инициативы Антон Горелкин, она касается в том числе «Яндекса». Впоследствии в СМИ появилась информация о падении акций компании.

«Осенью мы планируем провести ряд встреч с компаниями, которые занимаются новациями, в их числе «Яндекс». Я уверен в том, что данный проект не повлияет на наши планы и мы продолжим совместную работу в конструктивном ключе», — заявил Шхагошев.

Член Совета Госдумы отметил, что представители компании с ним не связывались и о планах отменить достигнутые договоренности о встрече в осеннюю сессию не сообщали.

«Посмотрим, что дальше будет», — добавил парламентарий.

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции обратил внимание, что инициатива была внесена без соблюдения установленного фракцией порядка.

«Единая Россия» создала все условия для обсуждения инициатив до внесения. Речь идет об обсуждении на координационном и экспертном советах, а также в самой внутрифракционной группе. Такой формат работы позволяет еще на этапе подготовки понять, почему проект может вызвать критику, как его можно доработать. Или же, напротив, убедиться в поддержке коллег и экспертов. Тем не менее депутат Горелкин такие возможности обошел», — рассказал Шхагошев.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» уточнил, что последняя встреча группы с «Яндексом» состоялась 16 июля. Горелкин принимал в ней участие, но его вопросы были связаны исключительно с работой виртуального голосового помощника «Алиса».

«Представители компании были и на больших парламентских слушаниях по цифровой экономике, которые прошли в Госдуме в конце весенней сессии. На них присутствовали и заместитель председателя правительства Максим Акимов, и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, и министр экономического развития Максим Орешкин», — отметил депутат.

Он напомнил, что по предложению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина было решено продолжить обсуждение вопросов цифровой экономики осенью.

«Таким образом, Госдума обеспечивает широкие возможности для всех заинтересованных участников процесса, однозначно нет никакого дефицита общения по обсуждению инициатив в цифровой экономике», — подытожил Шхагошев.

Напомним, ранее внутрифракционная группа «Единой России» анонсировала встречу с генеральным директором «Яндекса» Еленой Буниной. Как ожидается, общение должно привести к принятию качественных законов в области цифровой экономики в осеннюю сессию.