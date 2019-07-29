Недопущенный к выборам в Мосгордуму Соловьев арестован за подготовку уличных беспорядков

Москва, 29 июля. Соратник «оппозиционера» Дмитрия Гудкова, самовыдвиженец в кандидаты депутаты Мосгордумы Александр Соловьев был признан виновным в организации несогласованной акции в центре Москвы и арестован на восемь суток.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter. По словам адвоката Соловьева, двое суток административного ареста его подзащитный уже отбыл, таким образом, он выйдет на свободу 4 августа.

Напомним, 27 июля соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и ряд других «политиков», которых не допустили к выборам в МГД из-за массовых фальсификаций в подписных листах, решили в очередной раз напомнить о себе и подвергнуть опасности москвичей и гостей города. Они устроили несогласованную акцию в центре столицы.

Участники митинга, которых, как выяснилось позже, специально подвезли из регионов, за деньги провоцировали полицию, швыряли в правоохранителей бутылками, урнами и даже распыляли газ из баллончиков. В итоге за нарушение общественного порядка многие были задержаны.

Сами «оппозиционеры» заранее получили предупреждения прокуратуры о недопустимости проведения этой «сходки», но их это не остановило. Испортив москвичам летний выходной в преддверии большого праздника, Дня ВМФ, они были задержаны.

Создатель так называемого ФБК Алексей Навальный, один из их лидеров, 24 июля был арестован на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга. Накануне он под предлогом внезапно появившейся аллергии покинул изолятор и был доставлен в больницу. По имеющимся данным, он мог встречаться со своими западными спонсорами для того, чтобы получить новые инструкции об организации очередного сборища. Известно, что он поддерживает связь с рядом беглых российских олигархов, например, судимым экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.