Специалисты назвали топ-5 устаревших лекарств

Москва, 29 июля. Специалисты составили топ-5 устаревших лекарств, которые, вопреки расхожему мнению, не оказывают полезного эффекта на здоровье, а порой и вовсе ему вредят.

Первое место в этом списке занял знаменитый «Анальгин», который считается универсальным средством от головной боли. Однако мало кто знает, что данный препарат имеет весьма серьезные побочные эффекты, такие как анафилактический шок. Не случайно это лекарство было запрещено в США и Евросоюзе. Эксперты советуют россиянам применять вместо анальгина более качественные аналоги, сообщает Deita.ru.

На втором месте оказался не менее знаменитый «Валидол», который пользуется большим спросом среди сердечников. В действительности же данный препарат находится на уровне обычных успокоительных и для лечения сердечных заболеваний не представляет никакой ценности.

Еще один распространенный среди сердечников препарат «Корвалол» тоже бесполезен в плане лечения болезней сердца. Более того, он еще и опасен для организма, поскольку содержит транквилизатор, вызывающий привыкание. По этой причине власти США запретили ввозить данный препарат в страну.

Четверку устаревших лекарств замыкает «Левомицетин», который приводит к разрушению костной ткани. Ну а на последней строчке расположился «Бисептол». Помочь организму он не может, поскольку микробы уже мутировали и приспособились к данному препарату, а вот вызвать аллергическую реакцию данный препарат вполне способен. Именно поэтому в Германии «Бисептол» запрещено давать детям до 12 лет.