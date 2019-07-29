Галустяна заподозрили в измене жене после 12 лет брака

Москва, 29 июля. Пассажиры самолета, следовавшего в Барнаул, встретили популярного российского шоумена и актера Михаила Галустяна в компании неизвестной женщины.

Юмориста заподозрили в измене спустя 12 лет брака. По словам очевидцев, Галустян агрессивно реагировал на просьбы пассажиров сфотографироваться с ним. По некоторым данным, в одной из таких непродолжительных бесед он даже заявил, что давно не живет с супругой Викторией, пишет telegram-канал Yobajur. Кем являлась незнакомка из самолета для юмориста, остается секретом.

Стоит отметить, что брак Михаила и Виктории Галустян считался одним из самых прочных в российском шоу-бизнесе. Недавно пара отметила годовщину свадьбы. Супруга звезды написала трогательный пост на своей странице в Instagram.

«12 лет назад в этот день появилось самое ценное для меня — настоящая семья, — заявила Виктория в соцсети. — Любимый муж, а потом и наши славные дети. Дорогой мой Михаил Галустян! Спасибо тебе за все! Люблю тебя».

При этом юморист также посвятил строчки супруге в своем instagram-аккаунте.

«Ну как ее можно не любить? — подписал он фото жены. — Это же просто подарок судьбы. Виктория Галустян, поздравляю тебя с днем рождения. А еще — сегодня 12 лет как мы поженились. Виктория Викторовна — Победа Победовна моя. Спасибо за таких прекрасных девочек/конфеточек».

Напомним, у супругов растут две дочки.

В мае этого года Галустян был внесен в базу данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец». Создатели сайта констатировали, что российский актер «сознательно нарушал границу Украины». Кроме того, в сообщении «Миротворца» отмечается, что юморист поддерживает президента РФ Владимира Путина.