Галустяна заподозрили в измене жене после 12 лет брака

Двенадцать лет назад , в этот день, появилось самое ценное для меня - настоящая семья. Любимый муж, а потом и наши славные дети ))) Дорогой мой @m_galustyan ! Спасибо тебе за все! Люблю тебя❤️❤️❤️❤️❤️ 07.07.07

