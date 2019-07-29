Правительство Петербурга инвестирует в модернизацию портов 4 миллиарда рублей

Санкт-Петербург, 29 июля. Глава Петербурга Александр Беглов заключил соглашение с АО «Петролеспорт», которое предполагает модернизацию и строительство новых контейнерных терминалов в портах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Данное соглашение подразумевает строительство новых контейнерных терминалов в Кировском районе и модернизацию уже существующих.

В заседании малого правительства участвовал председатель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов. Он рассказал, что проект планируется реализовать в рамках общей программы модернизации порта, которая в свою очередь включена в федеральную проект развития транспортной системы.

«В Кировском районе будет организована дополнительная причальная стенка, подстанция, необходимая инфраструктура для обслуживания техники «Петролеспорта» и еще некоторых объектов», — подчеркнул Голованов.

Около 4 миллиардов рублей для проекта выделит инвестор. Модернизация будет закончена к 2024 году. Комитет подсчитал, что благодаря проекту в городе появится 200 новых рабочих мест, а также принесет прибыль около 700 миллионов рублей за четыре года.