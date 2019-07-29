Экс-посол назвал размер военной помощи Украине от США

Киев, 29 июля. Свыше 90% военно-технической помощи, полученной Киевом за последние четыре года, поступило от Вашингтона. Размер американской поддержки назвал экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов. Подчеркну, 92%», — указал он.

По словам дипломата, в настоящее время Киев прорабатывает контракт на закупку крупной партии летального оборонительного оружия в Штатах, он может быть реализован уже в этом году. Чалый при этом не уточнил специфику вооружений.

Бывший посол также порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому обсудить на предстоящей встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом некоторые неотложные вопросы. Речь на переговорах глав двух государств, по его мнению, должна пойти о дальнейшем взаимодействии в военно-технической сфере, а также о сотрудничестве в энергетической сфере.

Помимо этого, Чалый обратил внимание на необходимость решения ряда проблемных вопросов в космической отрасли.

Стоит отметить, что Киев за последние пять лет заметно укрепил отношения с западными странами. Так, с 2014 года Вашингтон выделил Украине более 1,3 миллиарда долларов на улучшение взаимодействия с НАТО и укрепление обороноспособности. Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что Соединенные Штаты предоставляют Украине оборонительные средства и развединформацию. По его словам, этим Вашингтон «оказывает ощутимую помощь» Киеву.

На прошлой неделе президент Украины провел телефонные переговоры с американским коллегой. Как рассказали в пресс-службе Зеленского, Трамп подтвердил поддержку со стороны США «суверенитета и территориальной целостности Украины». Предполагается, что все детали сотрудничества Киева и Вашингтона главы двух стран обговорят при встрече.

На днях спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что точная дата встречи президентов пока не определена. По его словам, американской стороне хотелось бы начать работать над повесткой дня, чтобы встреча была максимально эффективной, но сначала «нужно синхронизовать графики» обоих президентов.