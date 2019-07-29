Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Не умеющего носить пиджак Порошенко высмеяли в соцсетях

203
0 Оставить комментарий

Не умеющего носить пиджак Порошенко высмеяли в соцсетях

Москва, 29 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко вновь стал героем Интернета, когда сфотографировался на официальном мероприятии в неправильно застегнутом пиджаке. Первым на это обратил внимание журналист Александр Волков, который в Facebook сравнил чиновника с мэром Киева Виталием Кличко.

Не умеющего носить пиджак Порошенко тут же начали обсуждать в соцсетях, а жене экс-президента предложили купить мужу спортивки, чтобы тот не мучился.

«Марина! Прекрати! Сил уже нет! Купи ты ему спортивный костюм что ли», — пишет в Facebook Евгений Гриценко.                                                                                                                                                                            

«Скажите спасибо, что не в трусы на этот раз», — шутит Анна Левинкова.

 «И носков драных не видно», — поддержала шутку Вера Ведехина.

Отметим, что пиджак Порошенко уже не первый раз привлекает внимание интернет-пользователей. В начале года Интернет взорвался от фотографии со встречи Порошенко со спикером парламента Израиля. На снимке пиджак бывшего президента имел весьма странную форму, словно был заправлен в штаны.

Федеральное агентство новостей тогда обратилось в администрацию президента Украины с просьбой прокомментировать фото и попыталось выяснить, был ли наказан тот, кто выложил эти фото на официальном сайте главы украинского государства. В администрации президента на просьбу прокомментировать фотографию ответили отказом.

Примечательно, что в неумении носить пиджак в свое время так же уличались мэр Киева Виталий Кличко и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров