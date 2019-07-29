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Галямина не будет участвовать в выборах в Мосгордуму из-за липовых подписей

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Галямина не будет участвовать в выборах в Мосгордуму из-за липовых подписей

Москва, 29 июля. Рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому оставить в силе решение по отстранению от выборов несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой.

Глава рабочей группы Рима Кузнецова обратила внимание на то, что количество брака в подписных листах Галяминой значительно превышает допустимые 10%. В ходе проверки выяснилось, что 908 собранных кандидатом подписей оказались недействительными, передает РИА Новости. Окончательное решение будет принято на итоговом заседании МГИК во вторник.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком снял с выборов Любовь Соболь и ряд других кандидатов в депутаты Москвы, которые оказались замешаны в фальсификации подписей, необходимых для выдвижения.

Снятые с выборов кандидаты оспорили данное решение, а также устроили в Москве несанкционированный митинг, который закончился стычкой с полицией.

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