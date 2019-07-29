В День ВМФ мир увидел образ нового Флота России

В последнее воскресенье июля Россия традиционно отметила День Военно-Морского Флота. В ознаменование этого памятного дня столь же традиционно в Балтийске, Североморске, Севастополе, Владивостоке, Новороссийске и Астрахани были проведены военно-морские парады.

Главный же военно-морской парад, чья статусность подчеркивалась присутствием президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ России Николая Евменова, состоялся в Санкт-Петербурге.

В преддверии Дня ВМФ на сайте Минобороны России был открыт специальный интерактивный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду. По опубликованным там данным, в центральном мероприятии Дня ВМФ-2019, проводившемся в акватории Кронштадского рейда и реки Невы, приняло участие более 40 кораблей, подводных лодок и катеров.

Федеральное агентство новостей устроило краткую «перекличку» наиболее интересных вымпелов, ставших украшением Главного военно-морского парада 2019 года.

«Полтава», «батон» и везучий «Атлант»

54-пушечный линейный корабль 4-го ранга «Полтава». Пожалуй, самый необычный участник Главного военно-морского парада. Полноразмерная реплика флагмана Петра Великого и, по совместительству, первого линейного корабля Балтийского флота.

Новая «Полтава», максимально копирующая конструкцию и внешний облик своей знаменитой предшественницы, была построена по инициативе главы «Газпрома» Алексея Миллера на специально созданной для этого проекта верфи исторического судостроения.

ФАН уже неоднократно освещало удивительную историю второго рождения «Полтавы». Поэтому за дальнейшими подробностями отсылаем наших читателей к нашим предыдущим публикациям.

Атомный подводный ракетный крейсер с крылатыми ракетами проекта 949А (шифр «Антей») К-410 «Смоленск». Прозванные за характерную форму корпуса «батонами» и вооруженные 24 противокорабельными ракетами П-700 «Гранит» «Антеи» стали вершиной и окончанием развития узкоспециализированных отечественных подводных лодок — «убийц авианосцев». При этом имеющие подводное водоизмещение в 24 000 тонн «Антеи» являются одними из самых больших атомных подлодок в мире. К числу «Антеев» принадлежал и трагически погибший в 2000 году «Курск».

К-410 «Смоленск» вступил в строй 22 декабря 1990 года. 5 июля 2017 года крейсер из подводного положения уничтожил крылатой ракетой «Гранит» морскую мишень в акватории Баренцева моря, находившуюся на удалении около 400 километров.

К настоящему времени «Антеи» считаются уже несколько устаревшими, в силу чего в ЦКБ «Рубин» был разработан проект модернизации субмарин проекта 949А. Помимо прочего, проект включает в себя замену «Гранитов» на ПКР П-800 «Оникс» или ракеты семейства «Калибр».

Напомним, что один из «Антеев» — К-329 «Белгород» — был достроен по проекту 09852, став носителем беспилотных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы вооружения «Посейдон». Для этого корпус «Белгорода» пришлось удлинить до 184 метров, что превратило К-329 в самую длинную подлодку в мире.

Ракетный крейсер проекта 1164 (шифр «Атлант») «Маршал Устинов». Вступил в строй 15 сентября 1986 года. Относится к созданной в СССР серии надводных «убийц авианосцев», обладавших выдающейся ударной мощью, но при этом более дешевых, чем тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 (шифр «Орлан»).

Из четырех спущенных на воду «Атлантов» «Устинову» повезло, пожалуй, больше всего. Во-первых, в отличие от доставшегося Киеву и переименованного в «Украину» «Адмирала Лобова», «Устинов» был достроен. Во-вторых, в отличие от черноморской «Москвы» и тихоокеанского «Варяга», североморец «Устинов» единственным из «Атлантов» успел на сегодняшний день пройти через капремонт и обширную модернизацию систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые.

При этом «Устинов» сохранил свое ударное вооружение — 16 ПКР П-1000 «Вулкан».

«Адмирал Горшков»: из «кругосветки» — на парад

Большой противолодочный корабль проекта 1155 (шифр «Фрегат») «Североморск». Вступил в строй 24 января 1988 года под названием «Симферополь», но в 1996-м был переименован.

«Фрегаты» создавались в СССР на смену сторожевикам проекта 1135, имевшим полное водоизмещение 3190 тонн. Стремление адмиралов «нарастить» противолодочные возможности новых БПК привело к тому, что полное водоизмещение «Фрегатов» выросло до 7570 тонн. Они получились весьма мощными, но достаточно узкоспециализированными охотниками за подлодками.

Чтобы как-то компенсировать этот недостаток, командование ВМФ Советского Союза предполагало использовать новые БПК в составе поисково-ударных групп, где «Фрегаты» должны были отвечать за ПЛО, а вот обеспечением ПВО соединения и поражением надводных целей занимались бы эсминцы проекта 956 (шифр «Сарыч») вместе с «Атлантами» и «Орланами». Но после распада СССР такая концепция использования БПК стала малореальной.

Ожидается, что «Фрегаты» пройдут через модернизацию, в ходе которой получат новое вооружение и радиоэлектронное оборудование. Это позволит переквалифицировать «Фрегаты» из БПК в эсминцы с управляемым ракетным вооружением — то есть сделать из БПК более универсальные боевые корабли.

По состоянию на 2019 год «Фрегаты» остаются основными российскими кораблями дальней морской зоны. Напомним, 7 июня БПК проекта 1155 «Адмирал Виноградов» стал участником известного международного инцидента в водах Тихого океана.

Фрегаты с управляемым ракетным оружием проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Новейшие российские многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, оснащенные универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14. Он позволяет использовать как «Ониксы», так и «Калибры».

Из-за большого количества новых конструктивных решений, использованных в проекте 22350, строительство и испытания головного фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» были сопряжены со значительными задержками и сложностями. Тем не менее, 28 июля 2018 года «Горшков» был введен в строй.

26 февраля того же года фрегат отправился в свой первый дальний морской поход (точнее — настоящую «кругосветку»), который успешно завершился буквально накануне Главного военно-морского парада.

Второй фрегат проекта 22350, «Адмирал флота Касатонов», стал главной звездой недавнего IX Международного военно-морского салона. 12 декабря 2017 года главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что в будущем именно увеличенная версия проекта 22350 — фрегаты проекта 22350М — станут основными российскими военными кораблями дальней морской и океанской зоны.

Корветы с управляемым ракетным оружием проекта 20380 «Стерегущий» и «Стойкий». Весьма удачные многоцелевые боевые надводные корабли ближней морской зоны, созданные с использованием элементов технологии «стелс» и вооруженные противокорабельными ракетами Х-35 «Уран». «Стерегущий» вступил в строй в 2008-м, а «Стойкий» — в 2014 году.

Как показал опыт эксплуатации корветов проекта 20380, в случае необходимости эти корабли могут не только действовать на Балтике, но и оперировать в Северной Атлантике, а также в Средиземном море.

До недавнего времени считалось, что именно корветы проекта 20380 должны стать основой ВМФ России в ближней морской зоне. Однако в прошлом году появилась информация, что Флот переориентируется на строительство более современных и мощных корветов проекта 20386. На наш взгляд, здесь есть о чем поспорить...

Корвет с управляемым ракетным оружием проекта 20385 «Гремящий». Передача корабля Флоту запланирована на октябрь 2019 года. Это модернизированный вариант корвета проекта 20380, предусматривающий увеличение количества ячеек для ЗРК «Редут» до 16 и установку на корабле вместо дозвуковых противокорабельных ракет Х-35 «Уран» крылатых ракет большой дальности ЗМ-14 «Калибр».

Патрульный корабль дальней морской зоны проекта 22160 «Василий Быков». Вступил в строй 20 декабря 2018 года. Головной корабль весьма неоднозначного проекта патрульного корабля модульного типа, превосходящий «Стерегущего» по степени автоматизации, мореходности, автономности и дальности плавания. Однако заметно уступающий «20380-му» по вооружению.

Точнее, для проекта 22160 была заявлена возможность установки за счет модульности даже ракетного комплекса «Калибр» — но его на «22160-х» до сих пор никто не видел. Что же до мореходных качеств «Быкова», то к ним претензий нет.

Для участия в Главном военно-морском параде головной «патрульник» проекта 22160 совершил успешный переход с Черного моря на Балтику через Средиземное море, Атлантику и Северное море.

Неладная «Лада», «калиброносцы» и 10 минут

Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 (шифр «Лада») Б-586 «Кронштадт». Спущена на воду осенью 2018-го.

28 июня 2019 года пресс-служба предприятия «Адмиралтейские верфи» сообщила, что на «Кронштадте» начались швартовные испытания. Передача лодки Флоту ожидается в 2020 году. На первый взгляд — неплохо. Но если вспомнить, что «Кронштадт» заложили еще в 2005-м, то ситуация начинает выглядеть уже не столь однозначной…

История проекта 677 (шифр «Лада») началась еще в 1987 году, когда возникла идея постепенно заменить имеющийся в составе ВМФ СССР разномастный «букет» ДЭПЛ разных проектов подлодками одного, но зато нового проекта. Первоначально предполагалось, что «Лада» должна стать своего рода «эконом-вариантом» проекта 877 (шифр «Палтус»). То есть быть более компактной и дешевой, чем «восемьсот семьдесят седьмая», что позволило бы строить «Лады» в больших количествах, чем «Палтусы».

Однако комиссия Президиума Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам отказалась финансировать разработку «подводного ширпотреба», после чего концепция ДЭПЛ проекта 677 заметно изменилась. Теперь «Лада» виделась ее создателям все так же меньшей по размерам, чем «Палтус», но куда более технически продвинутой. В целом, коэффициент новизны «Лады» как инженерного сооружения должен был составить порядка 0,7. Все бы ничего, но тут Советский Союз развалился, и проект создания суперсовременного подводного истребителя «завис»…

О драматичной истории создания первой «Лады» — Б-585 «Санкт-Петербург» ФАН уже писало. Хочется надеяться, что история второй «Лады» — Б-586 «Кронштадт» — окажется более счастливой.

Малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Серпухов». Вошел в строй 12 декабря 2015 года. Первоначально числился в составе 41-ой бригады ракетных катеров Черноморского флота. В августе 2016 года совместно с однотипным МРК «Зеленый Дол» нанес удар «Калибрами» из восточной части Средиземного моря по объектам джихадистов в Сирии. Позже совершил переход в Балтийск, где вошел в состав 36-й бригады ракетных катеров Балтфлота.

Малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр «Каракурт») «Мытищи». Вступил в строй 17 декабря 2018 года. Головной корабль проекта более мореходных, по сравнению с «Буянами-М», «калиброносцев».

Выход США и России из ДРСМД, похоже, в значительной мере лишает смысла дальнейшее строительство как «Каракуртов», так и «Буянов-М». Однако целый комплекс причин, среди которых далеко не последнее место занимают относительная дешевизна МРК, их отлаженное строительство и высокий ударный потенциал небольших «калиброносцев», побуждает российских адмиралов продолжать наращивать количество «Каракуртов» и «Буянов-М» в составе ВМФ России.

Морские тральщики проекта 12700 (шифр «Александрит») «Александр Обухов» и «Иван Антонов». Первый вступил в строй 9 декабря 2016-го, второй — 26 января 2019 года. Представители нового поколения российских кораблей противоминной обороны.

Потребность в современных кораблях такого назначения у отечественного ВМФ крайне велика. Ожидается, что именно «Александриты» станут основными тральщиками ВМФ России, способными обеспечить противоминную оборону в ближней морской зоне. Корабли проекта 12700 имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

На «Александритах» предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах.

Вместе с тем, новые российские морские тральщики способны использовать и традиционное тральное вооружение. В качестве иллюстрации возможностей «Александритов» напомним, что в ходе планового обследования Финского залива летом текущего года «Александр Обухов» обнаружил и обезвредил 10 немецких контактных мин.

«Сиань» и индус с российскими корнями

Оставим за скобками нашей «переклички» десантные катера проекта 11770 (шифр «Серна»), новейшие противодиверсионные катера проекта 21980 (шифр «Грачонок») и способные развивать ход до 48 узлов патрульные катера проекта 03160 (шифр «Раптор»). Просто отметим, что данные современные вымпелы, в большинстве своем вступившие в строй в течении последних 10 лет, были представлены на параде отнюдь не в единичных количествах. Одних «Рапторов» зрители увидели целых четыре штуки, включая белоснежный «президентский», с бортовым номером «001».

Заменим «катерную антологию» кратким изучением иностранных участников Главного военно-морского парада, благо таковые вполне имелись.

Китайский эсминец с управляемым ракетным вооружением типа 052C «Сиань». Вступил в строй 9 февраля 2015 года. Полное водоизмещение — 6600 тонн. «Главный калибр» эсминца — 8 противокорабельных ракет YJ-62 с дальностью стрельбы до 400 км.

«Сиань» и его «систершипы» стали первыми в ВМС КНР кораблями с ЗРК, обеспечивающим зональную ПВО. Они имеют высокоинтегрированные боевые системы, многофункциональный радар с ФАР и установку вертикального пуска ракет.

Надо сказать, что «Сиань» — не первый гость из Поднебесной на Главном военно-морском параде в России. Так, на параде 2017 года присутствовали эсминец «Хэйфэй» и фрегат «Юньчен» ВМС КНР. Все более регулярные визиты китайских военных кораблей в российские порты, ответные визиты кораблей ВМФ России в порты Китая и рост числа совместных российско-китайских учений являются наглядным доказательством укрепления военно-технического сотрудничества Москвы и Пекина.

Индийский фрегат с управляемым ракетным вооружением проекта 1135.6 «Таркаш». Построен на Прибалтийском заводе «Янтарь», входящем в Объединенную судостроительную корпорацию. Передан ВМС Индии 9 ноября 2012 года. Полное водоизмещение — 4035 тонны. «Главный калибр» фрегата — 8 противокорабельных ракет PJ-10 «БраМос», разработанных совместно ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии.

«Таркаш» и его «систершипы» являются первыми кораблями индийского флота, построенными с применением стелс-технологий и оснащенные установкой вертикального пуска ракет. «Экспортный» фрегат проекта 1135.6 был разработан в инициативном порядке Северным проектно-конструкторским бюро на основе сторожевого корабля проекта 1135.

Впрочем, поставками кораблей в Индию современная реинкарнация крайне удачного советского «1135-го» не ограничилась. Когда стало ясно, что реализация постройки фрегатов проекта 22350 изрядно затягивается, было решено как можно быстрее пополнить корабельный состав Черноморского флота фрегатами более дешевого и отработанного проекта.

Вот тут-то и пригодился проект 1135.6, на основе которого весьма оперативно Северное проектно-конструкторское бюро разработало «эконом-вариант» многоцелевого сторожевого корабля дальней морской зоны. Последний превратился во фрегат проекта 11356Р.

Да, корабли этого проекта серьезно уступали по своим тактико-техническим характеристикам «Горшкову», а в чем-то — и «Таркашу» сотоварищи. Но зато фрегаты нового проекта можно было построить быстро. Это позволило в 2016—2017 годах пополнить Черноморский флот фрегатами проекта 11356Р «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

Если бы не госпереворот на Украине, то новых фрегатов было бы не 3, а 6, но это уже другая история…

«Не сомневаюсь: именно так и будет»

Главный военно-морской парад 2019 года, будучи плоть от плоти самого ВМФ России, в полной мере продемонстрировал весь набор как минусов, так и плюсов современного Флота России. «Неспешные» темпы постройки кораблей? Да. Не всегда понятная обоснованность выбора для постройки того или иного проекта корабля? Да. Но вместе с тем, новые корабли строятся? Да. Флот пополняется? Да.

Пусть медленно, ценой неимоверных усилий, но из-под руин ностальгических воспоминаний о былом величии ВМФ СССР и груды проблем, унаследованных от «лихих 90-х», начинает постепенно проступать образ нового Флота — Флота современной России. Флота высокотехнологичного, смелого, дерзкого и в хорошем смысле слова «зубастого». Способного одинаково успешно оперировать как подводными беспилотниками «Посейдона», так и увешанными «Калибрами» МРК.

Думается, именно это имел в виду президент РФ Владимир Путин, завершивший свое выступление на Главном военно-морском параде 28 июля следующими словами:

«Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность ученых, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту. Мы будем идти дальше. Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу, уникальный по своим возможностям флот — Флот сильной, суверенной державы. Не сомневаюсь: именно так и будет».

Что ж, будем смотреть в будущее с оптимизмом. И — да: слава Военно-Морскому Флоту России!