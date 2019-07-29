Армия Сирии возобновила наступление на севере Хамы, террористы «Ан-Нусры»* готовят ответ

Террористы из исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят контратаку против правительственных сил Сирии на севере провинции Хама. Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, разведка выяснила, что боевики передислоцируют живую силу и технику из северной части провинции в ответ на успешные действия Сирийской арабской армии.

«Проводится подготовка к наступательным действиям. Не менее 500 террористов «Хайят Тахрир-аш-Шам» передислоцированы из северных районов провинции Идлиб», — рассказал Рудской, особо отметив, что у террористов растет количество боевых средств иностранного происхождения — вплоть до РСЗО.

Вчерашний день оказался довольно успешным для Сирийской арабской армии: после затянувшегося на месяц прекращения огня бойцы САА двинулись в атаку и смогли отбить у террористов стратегически важную высоту Телль-Малах и заняли оставленный боевиками населенный пункт Джибин. Также САА освободила населенный пункт Ад-Дахра к югу от Джибина. Этот успех позволил правительственным силам разблокировать важную автомагистраль Мхарде — Скальбия, потерянную около двух месяцев назад при внезапной атаке боевиков.

#SAA servicemen were captured on the following images before their yesterday's successful offense in #Hama Province. It resulted in Tell Malah and Jubbayn have been released. #Terrorists have been pushed to the East. pic.twitter.com/tEx4bzcMSN — SMM Syria (@smmsyria) July 29, 2019

Уже сегодня утром «Тахрир аш-Шам» (коалиция джихадистских группировок, которая находится под управлением боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») и союзные группировки запустили контратаку, чтобы вернуть утраченные позиции. Населенные пункты за линией соприкосновения подвергаются обстрелам из «Градов», сирийская авиация и ВКС РФ наносят удары по позициям боевиков в районе Кафр-Зеты и Аль-Латамины.

Отметим, несмотря на объявленное САА в одностороннем порядке прекращение огня, бои на севере Хамы в течение минувшего месяца практически не утихали. Как отметил генерал-полковник Рудской, за последние месяцы жертвами обстрелов исламистов из Идлибской зоны деэскалации стали более 100 сирийских военнослужащих и 65 мирных жителей, а ранения получили более 240 военных и 100 мирных людей.

В настоящее время, судя по данным онлайн-карт и информации из открытых источников, продолжается противостояние в районе Телль-Малах — расположенная на возвышенности позиция была чрезвычайно выгодна для боевиков. Уже в ближайшее время — вероятнее всего, ближе к ночи — может последовать контратака боевиков, которые не станут так просто отказываться от утраченных позиций. (Ранее боевики предпринимали успешные контратаки в районе Кафр-Набуды, на некоторое время вернув под свой контроль населенный пункт — позже САА вернула свой успех).

Военный эксперт Борис Рожин отмечает в своем блоге, что важнейшим вопросом сейчас является развитие наступления САА.

«После длительного «перемирия», вызванного давлением Турции, САА сегодня возобновила наступление в Северной Хаме. Первый день операции прошел успешно — были отвоеваны два села и значимая высота Телль-Малах, которые сирийцы потеряли во время майских и июньских контратак «Ан-Нусры» в направлении Керназа и Хамамийята. Предшествующие попытки вернуть Телль-Малах закончились неудачно, но сегодня все прошло гладко. Теперь главный вопрос — последуют ли дальнейшие попытки развить успех, связанные с давлением на западную часть выступа фронта в районе Аль-Латамины. С другой стороны, нельзя исключать, что боевики попробуют собраться с силами и контратаковать», — отмечает военный эксперт.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что «перемирие», которого придерживался Дамаск и не придерживались боевики, носило чисто политический характер.

«На самом деле никакого перемирия фактически не было — это была вынужденная остановка правительственных сил и долгожданная передышка для «умеренной оппозиции», которая набралась сил, запаслась оружием и готова воевать. Перемирие [со стороны Дамаска] объявлялось по поводу политических договоренностей, на все эти мероприятия очень пристально смотрит Организация Объединенных Наций, и мы понимаем, что за ней стоят такие страны, как США, Великобритания, Канада. Башар Асад является, все-таки, мудрым политиком, который бережет свой народ и не хочет лишнего кровопролития», — подчеркнул Матвийчук.

Однако, напомнил военный эксперт, пока на уровне ООН шли политические дрязги о судьбе «умеренной оппозиции» и жителей Идлиба, террористы спешно вооружались и создавали огневые позиции по всему фронту — они сами рассказывали об этом в социальных сетях, хвастаясь, что им помогает «и стар, и млад» (правда, позже стало известно, что боевики силой сгоняли местных жителей на рытье окопов).

«Сейчас, я так понимаю, в ситуации в Хаме сыграли не последнюю роль наши военные советники, которые наблюдают за этим с точки зрения развития политических и военных событий, — они дали, вероятно, результаты своих анализов, и правительство Сирии приняло решение начать решительное наступление для восстановления законной власти на территориях, которые контролируют бандформирования», — объяснил военный эксперт.

Матвийчук подчеркнул, что разгром «непримиримых» джихадистов на территории Большого Идлиба будет только предварительным условием для восстановления мирной жизни в регионе — работа предстоит большая.

«Победой здесь будет являться приведение в порядок гражданской администрации, восстановление власти, законности, чтобы не было такой ситуации, что «днем власть советская, а ночью белая», чтобы не было «ночных командиров». В общем, это очень большой комплекс мероприятий, которые необходимо провести для возвращения к мирной жизни, но самое главное — вытеснить оттуда воинствующих боевиков», — заключил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.