СК завел дело на провокатора, покалечившего росгвардейца на незаконном митинге в Москве

Москва, 29 июля. Уголовное дело возбуждено против одного из участников несанкционированного митинга в Москве 27 июля, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Имя подозреваемого не раскрывается. Известно, что этот участник несанкционированного митинга бросил в бойца Нацгвардии мусорный бак. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Фигурант дела находится в ОВД «Мещанский».

Напомним, в прошедшую субботу незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму организовали несогласованную акцию. Недопущенные Мосгоризбиркомом оппозиционеры Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас хотели с помощью незаконного митинга на Тверской оказать давление на избирательные комиссии. Напомним причиной отказа в их регистрации стало превышение порога фальсифицированных подписных листов. Действия организаторов митинга подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Сотрудники полиции действовали максимально профессионально. Глава главного управления МВД России по Москве Олег Баранов уточнил, что его ведомство взяло несанкционированную акцию под контроль, провокаторы, представлявшие угрозу жизни и здоровью людей, были задержаны.