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Провокатора Жданова арестовали после незаконного митинга в Москве

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Провокатора Жданова арестовали после незаконного митинга в Москве

Москва, 29 июля. Директора так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова арестовали на 15 суток после незаконного митинга оппозиции в Москве.

Жданов был задержан 27 июля, когда снятые с выборов в Мосгордуму оппозиционные кандидаты провели в центре города несогласованную с властями акцию протеста. Судя по всему, причиной задержания стало препятствование работы избирательных комиссий, либо призывы к участию в несанкционированном митинге.

Акция прошла в субботу и закончилась столкновениями с полицией. Провокаторы атаковали стражей правопорядка, распыляя в их сторону слезоточивый газ и швыряясь бутылками с водой. В результате трое полицейских пострадали. Всего в ходе митинга были задержаны более тысячи человек. Значительное количество задержанных не являются жителями российской столицы.

Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и массовое побоище. По ее словам, благодаря действиям правоохранителей, столица смогла жить обычной жизнью, несмотря на действия провокаторов.

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