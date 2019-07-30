В Киеве заявили, что «задержание танкера было провокацией против Зеленского»

Украинские политологи активно обсуждают последний крупный инцидент, когда 25 июля Служба безопасности Украины и Военная прокуратура задержали российский танкер Neyma, якобы блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По мнению большинства аналитиков, этот инцидент — провокация украинских силовиков не столько против РФ, сколько против новой власти страны. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, Служба безопасности Украины на днях задержала российский танкер Nika Spirit в порту Измаил. По их мнению, ранее он ходил под названием Neyma. Причиной задержания названо участие судна в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в конце 2018 года. Позже экипаж задержанного танкера Nika Spirit отпустили — он покинул Украину, само судно остается под арестом в порту Измаил.

Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в Москву заявил, что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по «Керченскому делу».

«Мы ничего не нарушали — ни украинских, ни российских законов», — подчеркнул он.

По его словам, перед заходом в порт Измаил был официально оформлен разовый переход, и в этот же день судно пришвартовалось у судоремонтного завода в Измаиле. На следующее утро туда пришли люди из Военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия.

По словам капитана, украинские силовики не имели права подниматься на борт без представителя консульства РФ. Команда танкера работала по контракту «на перегон для постановки судна на ремонт» и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

Как сообщил киевский политолог Денис Богуш, «очень хорошо, что украинские спецслужбы начали действовать против тех, кто захватил моряков в ноябре прошлого года».

«Но нужно понимать дальнейшие ходы наших силовиков, ведь нельзя совершить такой шаг, не продумав дальнейший план. Инцидент не имел целью задержать танкер и показать всему миру, что Украина «что-то делает в ответ на «Керченский инцидент». Просто Военная прокуратура и сам прокурор Анатолий Матиос хотят остаться во властной команде — как и другие топ-политики и силовики, тот же глава МВД Арсен Аваков или премьер Владимир Гройсман. Хотя все понимают, что этого, скорее всего, не будет», — считает аналитик.

По мнению Богуша, случай с танкером — это очень серьезный прецедент, который будет иметь последствия для Украины.

«Ранее Россия на такие вещи реагировала очень жестко — вспомнить хотя бы задержание украинских моряков, которые хотели пройти через Керченский пролив в ноябре прошлого года, — напомнил он. — Впрочем, это задержание было каким-то беззубым. На мой взгляд, российских моряков тоже можно было бы немного задержать. Впрочем, я даже не знаю, какой могла бы быть реакция на это России. Ведь в Москве считают, что Крым их и 12 километров вокруг него — это их территориальные воды. Если россияне начнут активные действия, то это крайне негативно повлияет на переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. А тут вроде бы есть потепление отношений, и обе стороны надеются как-то договориться. В любом случае СБУ и Военная прокуратура Украины должны объяснить, что они намерены делать дальше».

Политолог Алексей Якубин считает, что Зеленский пытается копировать президента США Дональда Трампа в ведении политической игры. Лидер США всегда в ходе переговоров пытается повышать ставки, и Зеленский ведет себя примерно так же.

«Честно говоря, ситуация с танкером выглядела как провокация против самого Зеленского. Поначалу это смотрелось так, будто Украина берет в заложники 15 граждан РФ. Но поскольку моряков легко отпустили в тот же день и оставили под арестом только танкер, вполне логично, что Россия сменит свою позицию с атакующей на более мягкую, — считает эксперт. — Думаю, этот инцидент не станет причиной для срыва переговоров об освобождении 24 украинских моряков.

Зато это будет такая галочка в ряду того, что успел Зеленский за первые 100 дней. Тем более что в этом вопросе у «Команды Зе» есть конкуренты: параллельно освобождением моряков занимаются лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук. Они хотят показать, что могут достигнуть такой договоренности с Россией, минуя офис президента».

По мнению главы Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, команда Зеленского не имела отношения к решению о задержании российского танкера.

«По моей информации, на Банковой наоборот с самого начала искали пути выхода из этой ситуации — при этом не предав национальные интересы Украины и не получив жесткой отповеди из «патриотического» лагеря, — считает эксперт. — С другой стороны, команда президента не хотела повторения истории с судном «Норд», с которого начался острый кризис в Приазовье, завершившийся задержанием украинских моряков. Плюс — миллиард убытков, которые понесли тогда наши порты и торговые компании. Зеленскому все это совершенно не нужно. Тем более на фоне появления шанса на улучшение отношений с Москвой. А также на нахождение компромисса в украино-российских отношениях для урегулирования мира в Донбассе. Поэтому на Банковой пришли к единственно правильному решению: отпустить моряков и оставить сам танкер под арестом».

Глава УИАМП считает, что Россия оценит такой шаг, к тому же в Кремле примерно представляют себе нынешний расклад сил в украинской власти.