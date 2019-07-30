Гудкова арестовали за организацию уличных беспорядков в Москве

Москва, 30 июля. Лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, которого не зарегистрировали в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму из-за фальсификации подписей, арестовали на 30 суток за организацию незаконных митингов в Москве.

Напомним, 27 июля в столице прошел несогласованный с властями города митинг, инициатором которого выступила так называемая оппозиция. Ранее сторонников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за большого количества поддельных подписей. Например, Гудков получил отказ в регистрации из-за 18,4% недействительных подписей при допустимых законом 10%.

Уже во время проведения избирательной кампании стало понятно, что ярый соратник Навального занимается фальсификациями и махинациями. Так, Гудковым была сформирована целая подпольная «фабрика подписей», позже ее сотрудники обратились в правоохранительные органы и рассказали о творящемся беззаконии. После того, как сторонникам Навального по законным причинам отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, они начали призывать москвичей к беспорядкам.

Участники несанкционированного публичного мероприятия вели себя крайне агрессивно и провоцировали полицейских: в них летели бутылки, камни и даже мусорные баки. Сотрудники правоохранительных органов и росгвардейцев вели себя максимально корректно и профессионально, делали все возможное для обеспечения безопасности москвичей.

Генерал-майор ФСБ Юрий Сапунов отметил, что полицейским удалось вовремя пресечь провокационные действия участников незаконного митинга оппозиции. По его словам, «правоохранители действовали в соответствии со всеми законодательными нормами». Примечательно, что свыше 600 задержанных участников незаконного митинга оказались приезжими.

Отметим, Гудкова уже дважды задерживали сотрудники полиции. 27 июля его доставили в ОВД «Коптево» за экстремистские призывы к беспорядкам. Повторно соратника Навального задержали спустя два дня. Ранее следователи пришли с обысками к Гудкову, его вызвали на допрос в СК как организатора незаконных акций.