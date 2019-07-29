Янкаускас арестован на семь суток за организацию незаконного митинга

Москва, 29 июля. Зюзинский районный суд Москвы арестовал Константина Янкаускаса, сторонника блогера Алексея Навального, на семь суток за организацию незаконного митинга в столице.

Янкаускас, по данным следствия, выступил одним из организаторов встречи москвичей с так называемыми независимыми кандидатами в Мосгордуму на Трубной площади 15 июля. Сторонника Навального задержали в Столешниковом переулке 27 июля.

Зюзинский районный суд арестовал муниципального депутата района Зюзино Янкаускаса на семь суток за организацию несогласованной акции, говорится на странице его штаба в Twitter.

Янкаускас, как и другие сторонники Навального, баллотироваться в Мосгордуму, однако не прошел из-за превышения порога фальсификаций в подписных листах.

В число тех, кому по этой же причине отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу вошли другие протеже Навального - Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов и прочие представители непарламентских объединений.

Недовольные решением Мосгоризбиркома оппозиционеры хотели с помощью несанкционированног митинга на Тверской 27 июля оказать давление на избирательные комиссии, несмотря на большое количество допущенных ими нарушений. Действия организаторов акции подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Сотрудники правоохранительных органов действовали в субботу максимально профессионально. Как сообщал глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, его ведомство взяло несанкционированную акцию под контроль, провокаторы, представлявшие угрозу жизни и здоровью людей, были задержаны.