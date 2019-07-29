Финалист «Голоса» Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»

Астана, 29 июля. Финалист музыкального конкурса «Голос.Дети» Ержан Максим выступит на детском «Евровидении» в качестве представителя Казахстана. Об этом в понедельник заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

«Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами», — пишет Абаев в Facebook.

Детское «Евровидение» в этом году пройдет в польской Гливице. Казахстан принимает участие в этом конкурсе уже второй раз.

Напомним, что Ержан Максим стал финалистом проекта «Голос. Дети». Сперва жюри присудило победу дочери Алсу Микелле Абрамовой, однако зрители заявили, что девочка победила за счет фальсификации голосов. После проведенной проверки Первый канал аннулировал результаты и присудил победу всем финалистам.

Ранее сообщалось, что Ержан Максим продолжит обучение в музыкальной академии Игоря Крутого. Композитор устроил ему прослушивание в Москве и остался весьма доволен вокальными данными юного певца.

Финалист проекта «Голос.Дети» также анонсировал начало нового этапа творчества осенью 2019 года. Он выразил надежду, что сможет не только качественно улучшить свой репертуар, но и стать тем, кем всегда мечтал. На прошлой неделе мать Максима Гульмира Алибек заявила, что ее сына пригласили участвовать в британском телешоу «Х-Фактор», однако решение об участии пока не принято.