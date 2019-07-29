Медведев призвал ускорить исполнение нацпроектов в Крыму и Севастополе

Севастополь, 29 июля. Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе. С таким заявлением премьер-министр выступил в ходе визита в регион.

По его словам, освоение выделенных средств осуществляется медленно. Кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20% до 30% по Севастополю и в целом по Крыму, отметил Медведев.

«Поэтому нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов», — указал премьер-министр.

Медведев подчеркнул, что люди ждут от нацпроектов конкретных результатов, в частности новых больниц, спортивных площадок, учебных заведений и учреждений культуры. Как пишет ForPost, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти города рассчитывают начать строительство объектов уже в этом году.

Глава правительства напомнил, что в республике и Севастополе реализуются около 100 региональных проектов. В текущем году на их исполнение в Крыму должно пойти около 13 миллиардов рублей и четырех миллиардов в Севастополе.

Отметим, что российский регион принимает участие в нескольких нацпроектах, направленных на достижение прорыва в области научно-технического и социально-экономического развития России, а также повышения уровня жизни в стране. На Севастополь приходятся такие национальные проекты, как, например, «Здравоохранение», «Образование» и «Демография».

Паспорта национальных проектов в 12 сферах утвердили для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина, передает Infox.ru. Планируется, что их реализуют до 2024 года.

Ранее российский лидер потребовал ускорить подготовку актов, необходимых для реализации нацпроектов. Глава государства подчеркнул, что все акты необходимо принять в весеннюю сессию, крайний срок – начало осенней сессии.