В Госдуме оценили предложение отмечать в России День Победы во Второй мировой войне

Необходимо делать все для того, чтобы в обществе, особенно среди молодежи, крепло чувство патриотизма — он действительно является национальной идеей в России. Так первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов прокомментировал идею депутатов Сахалинской областной думы переименовать памятную дату «2 сентября — День окончания Второй мировой войны» в День Победы во Второй мировой и сделать ее Днем воинской славы.

29 июля в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Его авторы считают, что такая корректировка будет способствовать росту патриотизма на Дальнем Востоке и в России в целом.

«Нам важно, чтобы патриотизм воспитывался у молодого поколения во всех регионах России — от Калининграда до Сахалина», — отметил собеседник ФАН.

По мнению сахалинских парламентариев, необходимо, чтобы в списке дней воинской славы России появился «День Победы во Второй мировой войне».

Региональные законодатели полагают, что это как раз тот случай, когда от одного слова зависит очень много.

«Таким образом восстанавливается историческая справедливость и адекватность оценки подвигов наших воинов. Дается позитивная оценка самого факта возвращения нашей стране Южного Сахалина и Курильских островов, обеспечивается необходимая преемственность истории нашей Родины», — говорится в пояснительной записке к законодательной инициативе.

Кроме того, считают депутаты, такой поправкой будет дана «символическая гарантия суверенитета, территориальной целостности и неизменности границ России в данном регионе», а также «стимулируются патриотические чувства военнослужащих и будущих воинов».

В пояснительной записке отмечается, что соседство с Японией «не позволяет жителям Дальневосточного региона оставаться равнодушными к особенностям внешнеполитических отношений с этой страной».

В Токио законодательно часть российской территории объявлена принадлежащей Японии, напоминают депутаты.

Андрея Красова заинтересовала законодательная инициатива региональных коллег, однако давать ей однозначную оценку он не стал.

«Необходимо внимательно изучить эту поправку в закон. Я думаю, что мы на осенней сессии займемся этим и примем решение», — резюмировал собеседник ФАН.

14 июля стало известно, что Москва отказалась обсуждать с Токио передачу двух островов Курильской гряды. Об этом сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах. Источники агентства отметили, что Россия просила предоставить информацию, каким образом Токио гарантирует недопущение американских военных на острова Хабомаи и Шикотан в случае передачи их Японии, но не получила никакой конкретики. В связи с этим российская сторона отказалась от переговоров по двум островам.