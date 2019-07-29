Эксперт прокомментировал отсутствие оппозиции в будущем правительстве Украины

Выборы в Верховную раду закончились полной и безоговорочной победой партии Владимира Зеленского. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Без оппозиции

Коалиция в новом парламенте Украины «уже есть, это монобольшинство» и что представителей оппозиции в правительстве не будет. Об этом заявил представитель Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

«Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю», — сказал Герус.

Полная победа Зеленского

Как отметил Евгений Валяев, парламентские выборы прошли под знаком полной победы Зеленского, поэтому его политическая сила вправе формировать правительство без оглядки на другие партии. Из всех партий, которые будут представлены в Раде, полной оппозицией Зеленскому будет выступать только «Оппозиционная платформа — за жизнь».

«Эта партия должна доказать жителям юго-востока, что она будет последовательно и максимально громко отстаивать права русскоязычной Украины. Поэтому можно предположить, что «Оппозиционной платформе» не достанется ни один портфель даже в рамках парламентских комитетов. Также этот блок может усилить свою значимость за счет эксклюзивного положения Виктора Медведчука, которого воспринимают в Москве, а также как связного с народными республиками Донбасса. Вполне вероятно, что без контактов с этой политической силой Зеленскому не удастся начать решать проблемы взаимоотношений с Россией и ЛНР и ДНР», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, другие партии будут выстраивать стратегию своего поведения в зависимости от шагов Зеленского. Например, партия «Голос» Святослава Вакарчука может претендовать на роль союзника новой партии власти. Но это будет продолжаться только до тех пор, пока Зеленский не выскажет какую-то даже осторожную пророссийскую позицию. Ведь Вакарчук жестко опирается на западный электорат, за него голосовала Львовская область и соседние с ней регионы, поэтому он не будет союзником Зеленского абсолютно во всех вопросах.

«Сложная ситуация складывается у «Европейской солидарности» Петра Порошенко. С одной стороны, идеологически он очень близок к Зеленскому, особенно когда они обсуждают путь страны в Евросоюз и НАТО. С другой стороны, именно Зеленский нанес поражение Порошенко, поэтому нельзя на фоне нового президента терять политическую субъектность. Партии Порошенко предстоит выработать курс своего поведения в парламенте, чтобы это приводило к росту как партийных рейтингов, так и рейтингов самого бывшего президента. В партии надеются, что высокий рейтинг Зеленского совсем скоро начнет свое падение, так как ожидания людей не будут оправданы так скоро, как им бы того хотелось. Этим падением захотят воспользоваться абсолютно все силы, которые представлены сегодня в Раде», — добавил Евгений Валяев.

По мнению аналитика, партия Юлии Тимошенко будет стараться выглядеть конструктивной: будет идти на контакты с партией Зеленского и возможно получит контроль над важными экономическими парламентскими комитетами. У Юлии Тимошенко сформировавшийся и достаточно постоянный электорат, который бы не захотел видеть «Батькивщину» в какой-то другой роли — как в роли откровенной оппозиции Зеленскому, так и в роли его полного союзника.

«Новый украинский парламент никаким образом не представляет два идеологических вектора — крайне левых и крайне правых. Если украинский национализм, так или иначе, эксплуатируют партии «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина», то левые взгляды не представляет сейчас никто. Но именно у левой повестки есть серьезный электоральный потенциал в будущем. К следующему электоральному циклу вполне вероятно появление сильной левой партии», — рассказал Евгений Валяев.

Политолог заметил, что националисты совсем остались без своих представителей в новом парламенте. Такой исход закономерен, так как партия «Свобода», потеряв монополию на украинский национализм после 2014 года, больше не смогла ничего предложить избирателям. Остальные украинские националисты разбрелись по разными партиям, которые вошли в парламент в 2014 году, потеряв свою политическую и идеологическую субъектность. Главная ошибка украинских националистов заключалась в преувеличении роли исхода войны на юго-востоке страны. Для людей куда важнее оказались дела с украинской экономикой, чем дела Крыма и Донбасса.

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Наиболее активно голосовали украинцы, которые проживают в юго-восточных регионах страны.