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Медведчука исключили из переговоров по Донбассу

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Медведчука исключили из переговоров по Донбассу

Киев, 29 июля. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключен из переговоров по Донбассу. Об этом заявил представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный.

По его словам, украинская сторона модифицировала минский процесс — теперь в нем нет Медведчука. В интервью изданию LB.ua Бессмертный отметил, что «это уже очень серьезная модификация».

«Мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то», — подчеркнул Бессмертный.

Он также объяснил, почему считает, что минский процесс неэффективен. Бессмертный привел в пример контактную группу, которая уже 28 лет ведет переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

«Так вот переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются в Минске 28 лет. Вам нравятся такие перспективы?» — поинтересовался он.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота Донецкая и Луганская области отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. После чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска. Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта в стране были приняты минские договоренности, но Киев регулярно их нарушает.

Ранее Медведчук выступил с предложением создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Он также объяснил, что мир в Донбассе не наступит, пока есть неопределенность в решении радикальных вопросов, прописанных минскими договоренностями.

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