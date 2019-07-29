Минздрав предложил выплачивать премии врачам за обнаружение рака при диспансеризации

Москва, 29 июля. Министерство здравоохранения РФ предложило дополнительно премировать врачей, выявивших рак во время диспансеризации или при профилактическом осмотре. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы инициативы предлагают дополнительно выделять одну тысячу рублей на каждый диагностированный случай онкологического заболевания. 500 из них пойдут ответственному за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации. Еще 500 рублей выделят в качестве поощрения остальному медперсоналу, пишет KP.RU.

Премия будет выплачиваться только после того, как онкологическое заболевание подтвердится диагностическими исследованиями, сообщает URA.RU. Кроме того, денежное поощрение планируют выдавать только за тех пациентов, у которых рак диагностирован впервые. Премирование касается как выявления онкологии у взрослых пациентов, так и диагностирования рака при диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также при проведении профосмотров несовершеннолетних.

Средства на премирование медицинских работников планируют брать из межбюджетных трансфертов. В проекте постановления говорится, что новые правила должны вступить в силу с 1 января 2020 года, передает НСН.

Ранее врачи-онкологи назвали способы выявления рака на ранней стадии. Медики советуют регулярно сдавать анализы и проходить простые обследования, например, УЗИ. Женщинам не стоит забывать о профилактических осмотрах у маммолога.