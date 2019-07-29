В РФ объяснили визит Волкера в Донбасс во время отдыха Зеленского в Одессе

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер посетил зону боевых действий в Донбассе, пока украинский президент Владимир Зеленский отдыхает в Одессе. Эта ситуация заставила экспертов программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» задаться вопросом — кто же на самом деле является верховным главнокомандующим Украины.

«Украина получила себе новых хозяев. Если раньше это как-то было завуалировано, то сегодня мы видим это в украинских новостях открытым текстом, больше никто не стесняется», — заметил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Политолог заметил, что проблема гораздо больше и глубже, чем кажется на первый взгляд.

«Эти люди, которые живут на этой территории, именуемой сегодня Украиной, никогда в истории не имели опыта собственной национальной государственности, кроме вот этих 20 с небольшим лет. Суверенитет — это в первую очередь ментальный образ национального государства, который записан в сознании каждого гражданина. Это общие переживания за те или иные исторические обстоятельства, это те или иные совместные победы, когда вся страна, все общество преодолевают что-то и так далее. Но на Украине такого не было никогда. Украинцы всегда имели чужой опыт — польский либо русский. Поэтому там, собственно, систематически стирают вот этот образ государства, оставшийся от российского периода. И поэтому на Украине не преодолевают какие-то государственные проблемы или задачи. На Украине каждый раз, когда ситуация подходит к какому-то тупику, говорят: «Это государство — все, давайте следующее». И сегодня — то же самое. Всю жизнь — надежда на чудо, на американцев», — сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева добавила, что в происходящее сегодня на Украине заставляет задуматься, кто же на самом деле является верховным главнокомандующим страны — отдыхающий на пляже и посещающий юмористические концерты Зеленский или американец Волкер.