Убийство трех россиян: чего следствие в ЦАР добилось за год

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) опубликовали официальное сообщение о приостановлении следственных действий по делу об убийстве трех россиян: Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко. По данным правоохранителей, виноваты именно бандиты. Об этом сообщает Letsunami.

Согласно их информации, 26 июля представители Генпрокуратуры ЦАР передали журналистам коммюнике, в котором огласили некоторые выводы расследования и заявили о его дальнейшем приостановлении. Согласно выводам правоохранителей ЦАР, в ночь на 30 июля 2018 года приблизительно в 21.00 между деревнями Кене и Кпаку на 24-м километре дороги из Сибюта в Декоа трое граждан России были остановлены бандой неустановленных лиц, которые их и убили.

«Направлялись в Декоа для репортажа на борту автомобиля типа пикап 4X4 марки «Митсубиси» и были остановлены бандой тяжеловооруженных неустановленных лиц, которые их трусливо убили и украли часть их вещей», — говориться в официальном документе о выводах расследования.

Кроме того, в сообщении указывается, что 21 сентября 2018 года прокурор республики при Суде высшей инстанции Банги требованием о производстве следствия поручил его следственному судье как убийство неустановленными лицами. Генпрокуратура информирует о том, что в ближайшие дни верховный следственный судья огласит выводы в полном объеме в своем постановлении о прекращении разбирательства.

«Следственные мероприятия, проведенные верховным следственным судьей, способствовали значительному продвижению дела», — отмечается в документе.

В коммюнике указано, что в ближайшие дни верховный следственный судья огласит свои выводы по делу в полном объеме. Кроме того, он будет ходатайствовать о приостановлении уголовного дела. Стоит отметить, что в дальнейшем оно будет возобновлено в случае появления любой новой информации.

Напомним, трое российских журналистов погибли в Африке во время выполнения поручения Центра Управления Расследований (ЦУР) Ходорковкого, ранее судимого за тяжкие преступления, включая организацию заказных убийств. Целью поездки были названы съемки фильма о деятельности в Центральной Африке ЧВК «Вагнера». Заметим, что в ЦАР официально присутствуют 170 гражданских и пять военных инструкторов, попавших в страну согласно мандату ООН, но никакой ЧВК они не являются, а различные журналисты неоднократно контактировали с российскими профессионалами после получения всех необходимых разрешений.

По мнению экспертов, одной из основных причин гибели Расторгуева, Джемаля и Радченко является преступная халатность в организации командировки. Журналисты не наняли охрану и отправились в раздираемую конфликтом страну даже без переводчика. Помимо намеренной экономии на безопасности, среди причин смерти нельзя отбрасывать версию о четко спланированной западными спецслужбами провокации. Так, Федеральное агентство новостей проводило собственное расследование, результаты которого указывают на заказчика провокации, которая привела к убийству россиян, беглого российского олигарха Михаила Ходорковского.

Расследование шло год, был проведен полный комплекс следственных мероприятий, опрошены свидетели, в том числе повторные в соответствии с запросами СК РФ. В связи с отсутствием новых данных по делу, согласно законам ЦАР, следственные действия приостанавливаются. Вещи убитых журналистов прибудут в РФ и будут переданы СК РФ в ближайшее время. Запросы от СК РФ, направленные в адрес следствия ЦАР, полностью выполнены, однако в связи с продолжающимися следственными мероприятиями СК РФ не придает огласке материалы дела.

Как отметил политический аналитик Владимир Соловейчик, несмотря на опросы свидетелей и иные следственные мероприятия, запросы и иную помощь со стороны СК РФ, никаких новых данных по этому уголовному делу нет — потому следственные действия и приостановлены.

«Очень жаль погибших, но очевидно, что как минимум одной из причин трагического финала данной поездки была скверная ее организация. Всем известно, что инициировал, организовывал, включая организацию финансирования, не кто иной, как Михаил Ходорковский, прошедший путь от российского крупного капиталиста до предавшего свой народ побратима украинских бандеровцев. При этом никаких показаний по данному делу Михаил Ходорковский никому из следователей так и не дал. Почему — вопрос открыт, ответа на него со стороны должностных лиц ЦАР нет и, видимо, не предвидится», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт напомнил, что по законам ЦАР следствие можно приостановить, что и было сделано. Но истина так и не прояснена, сожалеет политолог. Отчего вся печальная история может быть в будущем не раз использована в разного рода спекулятивных политических целях, уверен Соловейчик.